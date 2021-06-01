Мировой рекорд украинца Гозы, Агуэро в Барселоне, Пятов в Шахтере: новости спорта 31 мая

В понедельник, 31 мая, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

19-летний украинец Богдан Гоза установил новый мировой рекорд

Украинец Богдан Гоза на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров установил новый мировой рекорд. И принес сборной Украины сразу три медали.

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Богдан Гоза выступает в весовой категории до 109 килограммов. В рывке украинец взял вес в 189 килограммов. И установил рекорд среди юниоров.

Серхио Агуэро стал игроком Барселоны

мировой рекорд среди взрослых в весовой категории до 109 килограммов принадлежит китайцу Ян Чжэ – 200 килограммов. И он его установил 21 апреля 2021 года.

Каталонская Барселона усилила свой состав аргентинским нападающим Серхио Агуэро. Футболист перешел в Барселону из английского Манчестер Сити.

Аргентинец официально подписал с каталонцами контракт сроком на два года – до лета 2023-го. Контракт вступит в силу 1 июля.

Карьера Агуэро в МанСити

Аргентинский форвард перешел в Манчестер Сити летом 2011 года из мадридского Атлетико.

С "горожанами" Агуэро 5 раз выиграл АПЛ, шесть раз – Кубок английской лиги, трижды он поднимал над головой Суперкубок Англии и один раз выигрывал Кубок Англии.

Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Манчестер Сити в 2017 году, сумев превзойти рекорд Эрика Брука, который держался 78 лет.

Андрей Пятов продлил контракт с Шахтером

Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов определился с командой, за которую будет выступать в следующем сезоне. Это и дальше будет Шахтер.

Летом 2021 года у Пятова заканчивался контракт с Шахтером. И голкипер раздумывал над тем, продлевать ли соглашение с клубом. Ведь в этом сезоне он потерял место основного вратаря в команде, проиграв конкуренцию за место в старте Анатолию Трубину.

И все же Пятов решил остаться в Шахтере. И подписал с клубом новое соглашение на два года – до конца сезона-2022/2023.

Стоит отметить, что Андрей Пятов в Шахтере:

самый опытный футболист в составе – он выступает за команду с лета 2007 года, проведя уже 14 сезонов за "горняков"

вместе с Шахтером стал обладателем 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 8 Кубков и 7 Суперкубков Украины;

с 468 матчами входит в топ-3 гвардейцев клуба;

213 официальных игр, в которых он оставил ворота "горняков" без пропущенных голов.

Георгий Цитаишвили получил гражданство Грузии

Федерация футбола Грузии объявила, что полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили получил грузинское гражданство.

Ранее сообщалось, что решение Цитаишвили выступать за сборную Грузии связано с семейными обстоятельствами. Это было желание покойного дедушки, о котором игрок узнал на похоронах от родственников.