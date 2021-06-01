19-річний українець Богдан Гоза встановив новий світовий рекорд

Українець Богдан Гоза на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів встановив новий світовий рекорд. І приніс для збірної України одразу три медалі.

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Богдан Гоза виступає у ваговій категорії до 109 кілограмів. У ривку українець взяв вагу у 189 кілограмів. І встановив рекорд серед юніорів.

Для порівняння: світовий рекорд серед дорослих у ваговій категорії до 109 кілограмів належить китайцю Ян Чже – 200 кілограмів. І він його встановив 21 квітня 2021 року.

Серхіо Агуеро став гравцем Барселони

Каталонська Барселона підсилила свій склад аргентинським нападником Серхіо Агуеро. Футболіст перейшов у Барселону з англійського Манчестер Сіті.

Аргентинець офіційно підписав з каталонцями контракт терміном на два роки – до літа 2023-го. Контракт набуде чинності 1 липня.

Кар'єра Агуеро в МанСіті

Аргентинський форвард перейшов у Манчестер Сіті влітку 2011 року з мадридського Атлетіко.

З "містянами" Агуеро 5 разів виграв АПЛ, шість разів – Кубок англійської ліги, тричі він підіймав над головою Суперкубок Англії і один раз вигравав Кубок Англії.

Агуеро став найкращим бомбардиром в історії Манчестер Сіті у 2017 році, зумівши перевершити рекорд Еріка Брука, який тримався 78 років.

Андрій Пятов продовжив контракт з Шахтарем

Воротар збірної України та донецького Шахтаря Андрій Пятов визначився з командою, за яку виступатиме в наступному сезоні. Це і далі буде Шахтар.

Влітку 2021 року в Пятова закінчувався контракт із Шахтарем. І голкіпер роздумував над тим, чи продовжувати угоду з клубом. Адже в цьому сезоні він втратив місце основного воротаря в команді, програвши конкуренцію за місце в старті Анатолію Трубіну.

Та все ж Пятов вирішив залишитися в Шахтарі. І підписав з клубом нову угоду на два роки – до кінця сезону-2022/2023.

Варто відзначити, що Андрій Пятов в Шахтарі:

найдосвідченіший футболіст у складі – він виступає за команду від літа 2007 року, провівши уже 14 сезонів за "гірників"

разом із Шахтарем став володарем 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонств, 8 Кубків і 7 Суперкубків України;

з 468 матчами входить до топ-3 гвардійців клубу;

213 офіційних ігор, у яких він залишив ворота "гірників" без пропущених голів.

Георгій Цитаішвілі отримав громадянство Грузії

Федерація футболу Грузії оголосила про те, що півзахисник Динамо Георгій Цитаішвілі отримав грузинське громадянство.

Раніше повідомлялося, що рішення Цитаішвілі виступати за збірну Грузії пов'язане з сімейними обставинами. Це було бажання покійного дідуся півзахисника, про який гравець дізнався на похоронах від родичів.