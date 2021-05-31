Барселона повесила ценник на Агуэро

Аргентинец официально подписал с каталонцами контракт сроком на два года – до лета 2023-го. Контракт вступит в силу 1 июля.

К слову Малиновский не продается, – президент Аталанты

В соглашении Агуэро с Барселоной прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

Агуэро покидает Манчестер Сити на правах свободного агента после 10 лет в английском клубе.