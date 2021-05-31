Барселона повесила ценник на Агуэро
Аргентинец официально подписал с каталонцами контракт сроком на два года – до лета 2023-го. Контракт вступит в силу 1 июля.
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В соглашении Агуэро с Барселоной прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.
Агуэро покидает Манчестер Сити на правах свободного агента после 10 лет в английском клубе.
- О том, что Агуэро покинет "горожан", стало известно в конце марта. Стороны решили не продолжать сотрудничество.
- Аргентинский форвард перешел в Манчестер Сити летом 2011 года из мадридского Атлетико.
- С "горожанами" Агуэро 5 раз выиграл АПЛ, шесть раз – Кубок английской лиги, трижды он поднимал над головой Суперкубок Англии и один раз выигрывал Кубок Англии.
- Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Манчестер Сити в 2017 году, сумев превзойти рекорд Эрика Брука, который держался 78 лет.