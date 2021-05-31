Ранее сообщалось, что решение Цитаишвили выступать за сборную Грузии связано с семейными обстоятельствами. Это было желание покойного дедушки, о котором игрок узнал на похоронах от родственников.

К слову "Мы получили огромное удовольствие на съемочной площадке": интервью о рекламной кампании FAVBET



Георгий Цитаишвили получил гражданство Грузии / Фото: Федерация футбола Грузии

Карьера Цитаишвили в этом сезоне