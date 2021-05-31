Ранее сообщалось, что решение Цитаишвили выступать за сборную Грузии связано с семейными обстоятельствами. Это было желание покойного дедушки, о котором игрок узнал на похоронах от родственников.
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Георгий Цитаишвили получил гражданство Грузии / Фото: Федерация футбола Грузии
Карьера Цитаишвили в этом сезоне
- 20-летний вингер отыграл в этом сезоне 8 матчей, в которых отметился одним голом. Вторую часть сезона футболист провел в аренде в полтавской Ворскле, за которую сыграл 4 поединка. Значительную часть сезона Гио пропустил из-за перелома ноги. Команда из Полтавы по итогам сезона заняла 5 место в УПЛ.
- Арендное соглашение с полтавским клубом истекает 20 июня 2021 года. Не исключено, что после отпуска Цитаишвили будет ждать новый вояж в аренду.