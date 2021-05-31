Летом 2021 года у Пятова заканчивался контракт с Шахтером. И голкипер размышлял над тем, продлевать ли соглашение с клубом. Ведь в этом сезоне он потерял место основного вратаря в команде, проиграв конкуренцию за место в старте Анатолию Трубину.

Вот так Пятов не сыграл в последнем матче Шахтера в сезоне из-за инцидента с холодильником

Но все же Пятов решил остаться в Шахтере. И подписал с клубом новое соглашение на два года – до конца сезона-2022/2023.

Стоит отметить, что Андрей Пятов в Шахтере: