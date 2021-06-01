Украинец Богдан Гоза на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров установил новый мировой рекорд. И принес сборной Украины сразу три медали.

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Богдан Гоза выступает в весовой категории до 109 килограммов. В рывке украинец взял вес в 189 килограммов. И установил рекорд среди юниоров.

Каталонская Барселона усилила свой состав аргентинским нападающим Серхио Агуэро. Футболист перешел в Барселону из английского Манчестер Сити.

Аргентинец официально подписал с каталонцами контракт сроком на два года – до лета 2023-го. Контракт вступит в силу 1 июля.

Карьера Агуэро в МанСити

  • Аргентинский форвард перешел в Манчестер Сити летом 2011 года из мадридского Атлетико.
  • С "горожанами" Агуэро 5 раз выиграл АПЛ, шесть раз – Кубок английской лиги, трижды он поднимал над головой Суперкубок Англии и один раз выигрывал Кубок Англии.
  • Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Манчестер Сити в 2017 году, сумев превзойти рекорд Эрика Брука, который держался 78 лет.

Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов определился с командой, за которую будет выступать в следующем сезоне. Это и дальше будет Шахтер.

Летом 2021 года у Пятова заканчивался контракт с Шахтером. И голкипер раздумывал над тем, продлевать ли соглашение с клубом. Ведь в этом сезоне он потерял место основного вратаря в команде, проиграв конкуренцию за место в старте Анатолию Трубину.

И все же Пятов решил остаться в Шахтере. И подписал с клубом новое соглашение на два года – до конца сезона-2022/2023.

Стоит отметить, что Андрей Пятов в Шахтере:

  • самый опытный футболист в составе – он выступает за команду с лета 2007 года, проведя уже 14 сезонов за "горняков"
  • вместе с Шахтером стал обладателем 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 8 Кубков и 7 Суперкубков Украины;
  • с 468 матчами входит в топ-3 гвардейцев клуба;
  • 213 официальных игр, в которых он оставил ворота "горняков" без пропущенных голов.

Федерация футбола Грузии объявила, что полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили получил грузинское гражданство.

Ранее сообщалось, что решение Цитаишвили выступать за сборную Грузии связано с семейными обстоятельствами. Это было желание покойного дедушки, о котором игрок узнал на похоронах от родственников.