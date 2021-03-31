Во вторник, 30 марта, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Шахтер – Динамо: утвердили дату и время проведения матча

В 22-м туре УПЛ состоится украинское "Эль – Класико" – Шахтер сыграет против Динамо. В УПЛ утвердили дату и время этого матча.

К слову УПЛ утвердила даты перенесенных матчей

Матч Шахтер – Динамо состоится в субботу, 17 апреля. Начало матча в 19:30. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", который в этом сезоне является домашней ареной "горняков".

Даты и время матчей 22 тура УПЛ

16 апреля, пятница

17:00. Львов-Александрия

17 апреля, суббота

14:00. Минай – Десна

17:00. Ворскла – Заря

19:30. Шахтер – Динамо

18 апреля, воскресенье

14:00. Ингулец – Рух

17:00. Мариуполь – Олимпик

19:30. Колос – Днепр-1

Украинский баскетболист Волков включен в Зал славы ФИБА

Бывший украинский баскетболист Александр Волков включен в Зал славы ФИБА. Волкова и еще 11 баскетболистов включили в Зал славы класса-2020.

В 2020 году членами Зала славы стали:

Александр Волков (Украина)

Стив Нэш (Канада)

Светислав Пешич (Сербия)

Изабелль Фьялковски (Франция)

Мечислав Лопатка (Польша)

Агнес Немет (Венгрия)

Парк Шин Джа (Корея)

Модестас Паулаускас (Литва)

Кеничи Сако (Япония)

Юре Здовц (Словения)

Рубен Маньяно (Аргентина)

Тара Ван Дервир (США)

Хиту "Путин – х**ло" исполняется 7 лет

Именно 30 марта фанаты Металлиста и Шахтера, которые прошли маршем по улицам Харькова, впервые спели песню "Путин – х**ло". Произошло это 7 лет назад перед поединком 23 тура УПЛ.

По состоянию на тот момент Россия уже полномасштабно оккупировала Крым. Поэтому неудивительно, что очень быстро хит подхватили болельщики киевского Динамо и Карпат. Впоследствии ни один футбольный матч с участием украинских команд не проходил без исполнения этой песни.

Популярность хита была настолько бешеной, что его с удовольствием использовали на протестных акциях, в политической и культурной сферах, а сейчас напевают на разных континентах. Более того, "Путин – х**ло" неоднократно исполнялся на стадионах Евро-2016.

Умер вице-президент Динамо Михаил Петрошенко

Умер вице-президент киевского Динамо по вопросам строительства Михаил Петрошенко. Футбольный функционер скончался 30 марта на 82 году жизни.

Петрошенко работал в Динамо со времен СССР. Под руководством Петрошенко были реализованы строительство базы Динамо, детской школы, клубного манежа и множество других инфраструктурных проектов.