Дата матча Шахтер – Динамо, украинец включен в Зал славы ФИБА: новости спорта 30 марта
Во вторник, 30 марта, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.
Источник:24 канал
Шахтер – Динамо: утвердили дату и время проведения матча
В 22-м туре УПЛ состоится украинское "Эль – Класико" – Шахтер сыграет против Динамо. В УПЛ утвердили дату и время этого матча.
К слову УПЛ утвердила даты перенесенных матчей
Матч Шахтер – Динамо состоится в субботу, 17 апреля. Начало матча в 19:30. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", который в этом сезоне является домашней ареной "горняков".
Даты и время матчей 22 тура УПЛ
16 апреля, пятница
- 17:00. Львов-Александрия
17 апреля, суббота
- 14:00. Минай – Десна
- 17:00. Ворскла – Заря
- 19:30. Шахтер – Динамо
18 апреля, воскресенье
- 14:00. Ингулец – Рух
- 17:00. Мариуполь – Олимпик
- 19:30. Колос – Днепр-1
Украинский баскетболист Волков включен в Зал славы ФИБА
Бывший украинский баскетболист Александр Волков включен в Зал славы ФИБА. Волкова и еще 11 баскетболистов включили в Зал славы класса-2020.
В 2020 году членами Зала славы стали:
- Александр Волков (Украина)
- Стив Нэш (Канада)
- Светислав Пешич (Сербия)
- Изабелль Фьялковски (Франция)
- Мечислав Лопатка (Польша)
- Агнес Немет (Венгрия)
- Парк Шин Джа (Корея)
- Модестас Паулаускас (Литва)
- Кеничи Сако (Япония)
- Юре Здовц (Словения)
- Рубен Маньяно (Аргентина)
- Тара Ван Дервир (США)
Хиту "Путин – х**ло" исполняется 7 лет
Именно 30 марта фанаты Металлиста и Шахтера, которые прошли маршем по улицам Харькова, впервые спели песню "Путин – х**ло". Произошло это 7 лет назад перед поединком 23 тура УПЛ.
По состоянию на тот момент Россия уже полномасштабно оккупировала Крым. Поэтому неудивительно, что очень быстро хит подхватили болельщики киевского Динамо и Карпат. Впоследствии ни один футбольный матч с участием украинских команд не проходил без исполнения этой песни.
Популярность хита была настолько бешеной, что его с удовольствием использовали на протестных акциях, в политической и культурной сферах, а сейчас напевают на разных континентах. Более того, "Путин – х**ло" неоднократно исполнялся на стадионах Евро-2016.
Умер вице-президент Динамо Михаил Петрошенко
Умер вице-президент киевского Динамо по вопросам строительства Михаил Петрошенко. Футбольный функционер скончался 30 марта на 82 году жизни.
Петрошенко работал в Динамо со времен СССР. Под руководством Петрошенко были реализованы строительство базы Динамо, детской школы, клубного манежа и множество других инфраструктурных проектов.
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