Умер вицепрезидент киевского Динамо по вопросам строительства Михаил Петрошенко. Футбольный функционер скончался 30 марта на 82 году жизни.

Петрошенко работал в Динамо со времен СССР. Под руководством Петрошенко были реализованы строительство базы Динамо, детской школы, клубный манеж и множество других инфраструктурных проектов.

Кстати В России главный тренер баскетбольной команды умер во время матча

Петрошенко был человеком с большой буквы

Президент Динамо Игорь Суркис выразил соболезнования родным и близким Михаила Петрошенко.

"С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Михаила Тимофеевича Петрошенко, выражаю искренние соболезнования его родным и близким.

Жизненный путь Михаила Тимофеевича стал образцом для целых поколений наших земляков. Михаил Петрошенко профессионально и ответственно выполнял свою миссию – принимал участие в развитии украинского государства и нашего клуба", – сказал Суркис.

Суркис добавил, что Петрошенко был профессионалом и человеком с большой буквы.

"Его целеустремленность, мудрость и порядочность много лет служили на благо Украины и киевскому Динамо", – резюмировал президент Динамо.