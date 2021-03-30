Именно 30 марта фанаты Металлиста и Шахтера, которые прошли маршем по улицам Харькова, впервые спели песню "Путин – х**ло". Произошло это 7 лет назад перед поединком 23 тура УПЛ.

Об истории возникновения легендарного хита, который до сих пор звучит в Украине и мире – читайте в материале 24 канала.

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Популярность песни "Путин – х* *ло"

Первое видео с новым хитом "Путин – х* *ло" появилось 30 марта 2014 года. По состоянию на тот момент Россия уже полномасштабно оккупировала Крым. Поэтому неудивительно, что очень быстро хит подхватили болельщики киевского Динамо и Карпат. Впоследствии ни один футбольный матч с участием украинских команд не проходил без исполнения этой песни.

Популярность хита была настолько бешеной, что его с удовольствием использовали на протестных акциях, в политической и культурной сферах, а сейчас напевают на разных континентах. Более того, "Путин – х**ло" неоднократно исполнялся на стадионах Евро-2016.

Как возникла идея песни

Известно, что мотив песни существует уже давно, меняются лишь "главные герои". Ведь через легкий текст и мотив в песню можно вставляться разные фамилии.

Впервые она прозвучала, когда у фан-движения Металлиста были не очень хорошие отношения с тогдашним президентом ФФУ Григорием Суркисом. А уже после оккупации Крыма Россией фамилия главы Кремля просто просилась в песню.

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Первое исполнение песни "Путин – х**ло": смотрите видео

Неслыханная популярность хита

Про хит не забыли даже спустя 7 лет. Его нередко поют во время различных акций протеста не только в Украине, но и заграницей. В частности в Японии, США, Канаде, Великобритании, Израиле, Германии, Австрии и Португалии.

К слову, хит стал популярным даже в России. Правда, там избегают первой строчки песни где упоминается их президент. Ведь за это российские активисты могут оказаться в суде, проиграть его, лишиться имущества и превратиться из обычного человека в постоянного должника. Поэтому в России поют лишь вторую строчку песни – "ла-ла-ла-ла-ла".