У вівторок, 30 березня, відбулося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Шахтар – Динамо: затвердили дату та час проведення матчу

У 22-у турі УПЛ відбудеться українське "ель-класіко" – Шахтар зіграє проти Динамо. В УПЛ затвердили дату та час цього матчу.

До слова УПЛ затвердила дати перенесених матчів

Матч Шахтар – Динамо відбудеться в суботу, 17 квітня. Початок матчу о 19:30. Гра відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський", який в цьому сезоні є домашньою ареною "гірників".

Дати та час матчів 22 туру УПЛ

16 квітня, п’ятниця

17:00. Львів – Олександрія

17 квітня, субота

14:00. Минай – Десна

17:00. Ворскла – Зоря

19:30. Шахтар – Динамо

18 квітня, неділя

14:00. Інгулець – Рух

17:00. Маріуполь – Олімпік

19:30. Колос – Дніпро-1

Український баскетболіст Волков включений у Зал слави ФІБА

Колишній український баскетболіст Олександр Волков включений у Зал слави ФІБА. Волкова та ще 11 баскетболістів включили у Зал слави класу-2020.

У 2020 році членами Залу слави стали:

Олександр Волков (Україна)

Стів Неш (Канада)

Светислав Пешич (Сербія)

Ізабелль Ф'ялковскі (Франція)

Мечислав Лопатка (Польща)

Агнес Немет (Угорщина)

Парк Шин Джа (Корея)

Модестас Паулаускас (Литва)

Кенічі Сако (Японія)

Юрі Здовц (Словенія)

Рубен Маньяно (Аргентина)

Тара Ван Дервір (США)

Хіту "Путін – х**ло" виповнюється 7 років

Саме 30 березня фанати Металіста і Шахтаря, які пройшли маршем по вулицях Харкова, вперше заспівали пісню "Путін – х**ло". Сталося це 7 років тому перед поєдинком 23 туру УПЛ.

Станом на той момент Росія вже повномасштабно окупувала Крим. Тож, не дивно, що дуже швидко хіт підхопили вболівальники київського Динамо та Карпат. Згодом жоден футбольний матч за участю українських команд не минав без виконання цієї пісні.

Популярність хіта була настільки шаленою, що його із задоволенням використовували на протестних акціях, у політичній і культурній сферах, а зараз наспівують на різних континентах. Ба більше, "Путін – х**ло" неодноразово виконувався на стадіонах Євро-2016.

Помер віцепрезидент Динамо Михайло Петрошенко

Помер віцепрезидент київського Динамо з питань будівництва Михайло Петрошенко. Футбольний функціонер помер 30 березня на 82 році життя.

Петрошенко працював у Динамо з часів СРСР. Під керівництвом Петрошенка були реалізовані будівництво бази Динамо, дитячої школи, клубного манежу і безліч інших інфраструктурних проєктів.