Бывший украинский баскетболист Александр Волков включен в Зал славы ФИБА. Волкова и еще 11 баскетболистов включили в Зал славы класса-2020.

Волков в Зале славы ФИБА

Объявление класса-2020 состоялось только в 2021 году из-за пандемии коронавируса.

Кстати Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы

Онлайн-церемония включения новых членов состоится 18 июня. Одновременно в Зал славы введут и класс-2021, который будет представлен 1 апреля.

В 2020 году членами Зала славы стали:

Александр Волков (Украина)

Стив Нэш (Канада)

Светислав Пешич (Сербия)

Изабелль Фьялковски (Франция)

Мечислав Лопатка (Польша)

Агнес Немет (Венгрия)

Парк Шин Джа (Корея)

Модестас Паулаускас (Литва)

Кеничи Сако (Япония)

Юре Здовц (Словения)

Рубен Маньяно (Аргентина)

Тара Ван Дервир (США)

Волков первый украинец в Зале славы ФИБА.

Что известно о Волкове

Украинец русского происхождения. В составе сборной СССР выигрывал Олимпийские игры 1986 года. Дважды серебряный призер чемпионатов мира в составе СССР (1986, 1990). Чемпион Европы 1985 года.

На клубном уровне выступал за киевский Строитель, ЦСКА Москва, итальянскую Калабрию, греческие Панатинаикос и Олимпиакос. Играл в НБА за Атланту Хокс. Завершил карьеру в 2002 году в БК Киев.

После карьеры спортсмена был депутатом Верховной Рады от "Партии регионов". Возглавлял Министерство спорта Украинки. В июне 2007 года Волков занял пост председателя федерации баскетбола Украины.