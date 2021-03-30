Легендарный украинский баскетболист Волков включен в Зал славы ФИБА
Бывший украинский баскетболист Александр Волков включен в Зал славы ФИБА. Волкова и еще 11 баскетболистов включили в Зал славы класса-2020.
Источник:Eurohoops
Волков в Зале славы ФИБА
Объявление класса-2020 состоялось только в 2021 году из-за пандемии коронавируса.
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Онлайн-церемония включения новых членов состоится 18 июня. Одновременно в Зал славы введут и класс-2021, который будет представлен 1 апреля.
В 2020 году членами Зала славы стали:
- Александр Волков (Украина)
- Стив Нэш (Канада)
- Светислав Пешич (Сербия)
- Изабелль Фьялковски (Франция)
- Мечислав Лопатка (Польша)
- Агнес Немет (Венгрия)
- Парк Шин Джа (Корея)
- Модестас Паулаускас (Литва)
- Кеничи Сако (Япония)
- Юре Здовц (Словения)
- Рубен Маньяно (Аргентина)
- Тара Ван Дервир (США)
Что известно о Волкове
Украинец русского происхождения. В составе сборной СССР выигрывал Олимпийские игры 1986 года. Дважды серебряный призер чемпионатов мира в составе СССР (1986, 1990). Чемпион Европы 1985 года.
На клубном уровне выступал за киевский Строитель, ЦСКА Москва, итальянскую Калабрию, греческие Панатинаикос и Олимпиакос. Играл в НБА за Атланту Хокс. Завершил карьеру в 2002 году в БК Киев.
После карьеры спортсмена был депутатом Верховной Рады от "Партии регионов". Возглавлял Министерство спорта Украинки. В июне 2007 года Волков занял пост председателя федерации баскетбола Украины.
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