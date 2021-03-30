Дирекция украинской Премьер-лиги (УПЛ) утвердила даты проведения и время начала перенесенных матчей сезона-2020/2021. Всего было перенесено 3 поединка.

Два поединка чемпионата Украины были перенесены из-за коронавируса в командах. Еще одну игру перенесли из-за сборной Украины.

К слову Шахтер – Динамо: утвердили дату и время проведения матча

Новые даты матчей

Перенесенный из-за коронавируса матч 1-го тура Львов – Минай состоится 21 апреля. Игру перенесли из-за коронавируса у хозяев. Поединок начнется в 14:00.

Также из-за коронавируса был перенесен поединок 10-го тура Олимпик – Заря. Тогда вспышка COVID-19 произошла в донецком клубе.

Матч состоится 28 апреля. Время начала встречи в 17:00.

Игру 18-го тура Львов – Рух перенесли из-за подготовки "Арены Львов" к матчам сборной Украины. Матч состоится 28 апреля и начнется в 19:00.