Элина Свитолина уверенно вышла в 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Майами (США), а лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко пропустит матчи отбора на ЧМ-2022. Обзор главных новостей спорта за 27 марта – в дайджесте Спорт 24.

Победа Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно вышла в 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Майами (США). В 1/6 финала Элина победила россиянку Екатерину Александрову 2:0 (7:6, 6:4).

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На старте поединка россиянка заметно нервничала и много ошибалась. Свитолина дважды владела комфортным преимуществом, однако выиграла первую партию только на тай-брейке.

Во второй партии Свитолиной снова удалось быть впереди, однако Элина упустила преимущество. В итоге украинка вырвала победу в сете и прошла в следующий раунд.

Ярмоленко покинул расположение сборной

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко не поможет команде в двух матчах отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии и Казахстана.

Тренерский штаб сборной Украины решил отпустить Андрея Ярмоленко в расположение его клуба – Вест Хэма.

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Сообщается, что лидер украинской команды не успевает восстановиться после повреждения, из-за которого пропустил более месяца.

Как известно, Ярмоленко не попал в заявку на матч против Франции (1:1).

По информации УАФ, у Ярмоленко присутствуют остаточные последствия травмы, которые не дают ему быть готовым к ближайшим поединкам.

Следовательно, Андрей Шевченко принял решение отпустить Ярмоленко в Вест Хэм. В клубе футболист и будет завершать процесс реабилитации.

Ферстаппен взял поул в Бахрейне

В Бахрейне начался новый сезон Формулы-1. В субботу, 27 марта, состоялась квалификация гран-при Бахрейна. Победу одержал британский пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Макс Ферстаппен единственный из 20 пилотов, который вышел с 1 минуты и 29 секунд.

Самое важное, что Ферстаппену удалось опередить Льюиса Хэмилтона из Mercedes. Также квалификация запомнилась провалами Себастьяна Феттеля из Aston Martin и Серхио Переса из Red Bull.

Четырехкратный чемпион мира Феттель не смог преодолеть первый сегмент. Зато Перес не прошел в финал квалификации.

Наконец в Формуле-1 дебютировал Мих Шумахер, сын Михаэля Шумахера. Он продемонстрировал только 19 время.

Here's how they'll line up for lights out on Sunday at Sakhir



It's all set up *very* nicely for our opening race of 2021 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Uw1JFDarj5 — Formula 1 (@F1) March 27, 2021

Гонка гран-при Бахрейна состоится 28 марта. Начало в 15:55.