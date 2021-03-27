Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко не поможет команде в двух матчах отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии и Казахстана.

Тренерский штаб сборной Украины решил отпустить Андрея Ярмоленко в расположение его клуба – Вест Хэма.

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Ярмоленко не успевает восстановиться

Сообщается, что лидер украинской команды не успевает восстановиться после повреждения, из-за которого пропустил более месяца. Как известно, Ярмоленко не попал в заявку на матч против Франции (1:1).

По информации УАФ, у Ярмоленко присутствуют остаточные последствия травмы, которые не дают ему быть готовым к ближайшим поединкам.

Следовательно, Андрей Шевченко принял решение отпустить Ярмоленко в Вест Хэм. В клубе футболист и будет завершать процесс реабилитации.

Перед матчем против Финляндии (28 марта) в распоряжении Шевченко 28 футболистов.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Резник (Ворскла), Андрей Лунин (Реал, Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба – Шахтер), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тимчик, Александр Караваев (все – Динамо), Ефим Конопля (Десна), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко ( Андерлехт, Бельгия).

Полузащитники: Марлос, Евгений Коноплянка (оба – Шахтер), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (все – Динамо), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – Аталанта, Италия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия).

Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Довбик (Днепр-1).