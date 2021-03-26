19-летний теннисист из Великобритании потерял сознание прямо во время матча в Майами: видео
В четверг, 25 марта, британский теннисист Джек Дрейпер дебютировал на турнире ATP в Майами (США). Британец не сумел доиграть матч до конца из-за солнечного удара.
Источник:Eurosport
Неприятный дебют
Джей Дрейпер получил от организаторов турнира в Майами wildcard. В стартовом матче соревнований британец вышел на корт против представителя Казахстана Михаила Кукушкина.
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Уже при счете 5:6 в первом сете британский теннисист взял медицинский тайм-аут, чтобы измерить давление. После консультации с медиками 19-летний теннисист решил продолжать поединок. Но уже в брейк-пойнте пытался достать мяч и рухнул на корт. Медики, которые были неподалеку, мгновенно подбежали к британцу, это сделал и его соперник.
Дрейпер потерял сознание из-за солнечного удара. После медицинской помощи теннисист поднялся на ноги, но продолжить встречу уже не смог.
- Ранее Дрейпер 6 раз становился победителем на турнирах ITF. В 2018 году сыграл в финале юниорского Уимблдона.
- Кукушкин вышел в следующий круг турнира, где его уже ждет поединок против россиянина Аслана Карацева. Теннисисты выйдут на корт в Майами 27 марта.
Видеообзор игры и момента падения Дрейпена
- Элина Свитолина – единственная из украинок, которая продолжает свою борьбу на турнире в Майами. Одесситка в первом круге с трудом одолела американку Шелби Роджерс. Первая ракетка Украины проиграла в первом сете, но сделала невероятный камбэк в игре.
- В следующем туре Свитолина сыграет против россиянки Екатерины Александровой. Элина выйдет на корт 27 марта.
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