В четверг, 25 марта, британский теннисист Джек Дрейпер дебютировал на турнире ATP в Майами (США). Британец не сумел доиграть матч до конца из-за солнечного удара.

Неприятный дебют

Джей Дрейпер получил от организаторов турнира в Майами wildcard. В стартовом матче соревнований британец вышел на корт против представителя Казахстана Михаила Кукушкина.

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Уже при счете 5:6 в первом сете британский теннисист взял медицинский тайм-аут, чтобы измерить давление. После консультации с медиками 19-летний теннисист решил продолжать поединок. Но уже в брейк-пойнте пытался достать мяч и рухнул на корт. Медики, которые были неподалеку, мгновенно подбежали к британцу, это сделал и его соперник.

Дрейпер потерял сознание из-за солнечного удара. После медицинской помощи теннисист поднялся на ноги, но продолжить встречу уже не смог.

Ранее Дрейпер 6 раз становился победителем на турнирах ITF. В 2018 году сыграл в финале юниорского Уимблдона.

Кукушкин вышел в следующий круг турнира, где его уже ждет поединок против россиянина Аслана Карацева. Теннисисты выйдут на корт в Майами 27 марта.

Видеообзор игры и момента падения Дрейпена

A reminder that tennis can be brutal



Not the way Britain's Jack Draper wanted to end his first match on Tour.



Wishing him a speedy recovery #MiamiOpen pic.twitter.com/I5zCLVSrEo — Tennis TV (@TennisTV) March 25, 2021