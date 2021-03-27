Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей и видео голов 27 марта
В Европе 27 марта продолжился отборочный цикл на чемпионат мира-2022 в Катаре. Результаты всех матчей и видео голов в материале Спорт 24.
Источник:24 канал
Россия – Словения 2:1
Голы: Дзюба, 26, 35 – Иличич, 36
Россия – Словения видеообзор
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Черногория – Гибралтар 4:1
Голы: Бечирай, 26, Шимич, 43, Томашевич, 53, Йоветич, 80 – Стайч, 30 (п)
Черногория – Гибралтар видеообзор
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