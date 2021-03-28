Еліна Світоліна впевнено вийшла до 1/8 фіналу на турнірі WTA 1000 у Маямі (США), а лідер збірної України Андрій Ярмоленко пропустить матчі відбору на ЧС-2022. Огляд головних новин спорту за 27 березня – у дайджесті Спорт 24.

Перемога Світоліної

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено вийшла до 1/8 фіналу на турнірі WTA 1000 у Маямі (США). В 1/6 фіналу Еліна перемогла росіянку Єкатєріну Александрову 2:0 (7:6, 6:4).

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На старті поєдинку росіянка помітно нервувала та багато помилялася. Світоліна двічі володіла комфортною перевагою, однак виграла першу партію тільки на тай-брейку.

У другій партії Світоліній знову вдалося бути попереду, однак Еліна впустила перевагу. У підсумку українка вирвала перемогу в сеті та пройшла до наступного раунду.

Ярмоленко покинув розташування збірної

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко не допоможе команді у двох матчах відбору на чемпіонат світу-2022 проти Фінляндії та Казахстану.

Тренерський штаб збірної України вирішив відпустити Андрія Ярмоленка у розташування його клубу – Вест Хема.

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Повідомляється, що лідер української команди не встигає відновитися після ушкодження, через яке пропустив понад місяця.

Як відомо, Ярмоленко не потрапив до заявки на матч проти Франції (1:1).

За інформацією УАФ, у Ярмоленка присутні залишкові наслідки травми, які не дають йому бути готовим до найближчих поєдинків.

Відтак, Андрій Шевченко прийняв рішення відпустити Ярмоленка у Вест Хем. У клубі футболіст і буде завершувати процес реабілітації.

Ферстаппен взяв поул у Бахрейні

У Бахрейні розпочався новий сезон Формули-1. У суботу, 27 березня, відбулася кваліфікація гран-прі Бахрейну. Перемогу в ній здобув нідерландський пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

Макс Ферстаппен єдиний з 20 пілотів, який вийшов з 1 хвилини та 29 секунд.

Найважливіше, що Ферстаппену вдалося випередити Льюїса Хемілтона з Mercedes. Також кваліфікація запам'яталася провалами Себастьяна Феттеля з Aston Martin та Серхіо Переса з Red Bull.

Чотириразовий чемпіон світу Феттель не зміг подолати перший сегмент. Натомість Перес не пройшов до фіналу кваліфікації.

Нарешті у Формулі-1 дебютував Міх Шумахер, син Міхаеля Шумахера. Він продемонстрував тільки 19 час.

Here's how they'll line up for lights out on Sunday at Sakhir



It's all set up *very* nicely for our opening race of 2021 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Uw1JFDarj5 — Formula 1 (@F1) March 27, 2021

Гонка гран-прі Бахрейну відбудеться 28 березня. Початок о 15:55.