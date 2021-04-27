Валерий Бондарь пропустит Евро-2020

Защитник Шахтера Валерий Бондарь в матче с Александрией (0:2) получил травму. В Шахтере рассказали о серьезности повреждения.

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В отличие от Жуниора Мораеса, Бондарю решили пока не делать операцию, поэтому восстановление может занять около трех месяцев.

"В матче с Александрией Валерий получил довольно серьезную травму – разрыв боковой связки коленного сустава. На данный момент принято решение о консервативном лечении. Ориентировочный срок восстановления игрока в этом случае – около 3 месяцев", – сказал директор департамента медицины Шахтера Дмитрий Скибинский.

Валерий Бондарь с большой долей вероятности пропустит Евро-2020, которое пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Бавария определилась с новым тренером за рекордную сумму

На тренерском мостике Баварии уже скоро произойдут кардинальные изменения. Наставник РБ Лейпциг Юлиан Нагельсман должен возглавить лидера Бундеслиги.

Нагельсман попросил руководство Лейпцига о досрочном расторжении контракта с клубом. Бавария скорее всего станет следующей командой специалиста.

Уже в конце этого сезона Бавария попрощается с Хансом Фликом. 56-летний Флик после матча с Вольфсбургом сделал громкое заявление, что покидает мюнхенский клуб. Наставник хочет поработать в национальной сборной Германии.

Динамо до конца сезона больше не сыграет в Киеве

В 25-м туре УПЛ киевское Динамо ожидает поездка в Мариуполь. Хотя команда проведет номинально домашний поединок.

Для Динамо это будет домашний матч, но состоится он в Мариуполе на стадионе имени Бойко. Причина в том, что матч первого круга между этими командами провели в Киеве. Причин для переноса было несколько:

поле стадиона в Мариуполе не было готово к игре. Оно тогда находилось на реконструкции, и все матчи первого круга азовская команда провела на выезде;

Динамо готовилось к ключевому матчу группового этапа Лиги чемпионов против Ференцвароша. И команде нужно было больше времени на подготовку.

Тогда 5 декабря именно Мариуполь был номинальным хозяином матча. Закончилась игра победой киевлян, при этом вратарь Нещерет еще в первом тайме получил прямую красную карточку.