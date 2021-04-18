Официальное заявление Флика

56-летний немецкий специалист официально объявил, что покидает тренерский мостик лидера Бундеслиги по окончанию этого сезона. Об этом заявил сам наставник после матча с Вольфсбургом.

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Бавария с трудом одолела "волков" на выезде 2:3. После встречи Ханс-Дитер Флик сделал громкое заявление о своем уходе из клуба.

Я хотел бы разорвать контракт с Баварией в конце сезона, это факт. Мне было важно, чтобы игроки узнали об этом от меня, потому что ходит много слухов. Мы отлично поработали эти два года. Я в восторге от этой команды,

– сказал Флик.

Недолгой была тренерская работа Флика в команде из Мюнхена. 56-летний специалист только в ноябре 2019 года возглавил один из лучших клубов мира. В первом же сезоне во главе Баварии Флик выиграл все возможные футбольные трофеи.

Сейчас "баварцы" возглавляют таблицу в чемпионате, в их активе 68 очков. Ближайший конкурент – РБ Лейпциг – уступает лидеру 7 пунктами.

В Лиге чемпионов путь немецкого клуба уже завершен. Бавария вылетела в полуфинале, получив поражение от французского ПСЖ.

Работа в сборной Германии

После работы в мюнхенском клубе Флик не против возглавить национальную сборную Германии вместо Йоахима Лева. Однако 56-летнему наставнику нужно дать время на раздумья. Ранее сообщалось, что немецкую сборную может возглавить Юрген Клопп, который готов покинуть Ливерпуль ради карьеры в Маншафте.

На замену Хансу-Дитеру в Баварию может прийти тренер РБ Лейпцига Юлиан Нагельсманн. Однако у специалиста есть действующий контракт с "буйволами", который действует до конца июня 2023 года. Также одним из претендентов на пост тренера немецкого гранда является бывший наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри.