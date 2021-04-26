Динамо уже стало чемпионом УПЛ. Но у команды остались еще три игры в чемпионате, а также Финал Кубка Украины. И все они пройдут на выезде.

Напомним Динамо стало чемпионом Украины

По просьбе тренерского штаба сборной Украины, последние матчи УПЛ сместили во времени. Поэтому 25-й тур состоится посреди недели. Именно тогда Динамо и выпало сыграть против Мариуполя.

Для Динамо это будет домашний матч, но состоится он же в Мариуполе на стадионе имени Бойко. Причина в том, что матч первого круга между этими командами провели в Киеве. Причин для переноса было несколько:

поле стадиона в Мариуполе не было готово к игре. Оно тогда находилось на реконструкции, и все матчи первого круга азовская команда провела на выезде;

Динамо готовилось к ключевому матчу группового этапа Лиги чемпионов против Ференцвароша. И команде нужно было больше времени на подготовку.

Тогда 5 декабря именно Мариуполь был номинальным хозяином матча. закончилась игра победой киевлян, при этом что вратарь Нещерет еще в первом тайме получил прямую красную карточку.

Теперь Динамо ожидает четыре матча на выезде за две недели – три в чемпионате Украины и финал Кубка.