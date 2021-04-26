Поскольку Киев продолжает находиться в "красной зоне", где действуют жесткие ограничения, организаторам пришлось приложить немало усилий, чтобы запланированные заранее гонки прошли в полноценном формате. Буквально за два дня до старта легкоатлеты получили известие, что, учитывая коронавирусные реалии, участие в соревнованиях сможет принять не более 200 участников. Это – существенно меньше по сравнению с количеством заявленных. Поскольку многие потенциальные участники из других городов успели приехать или забронировали гостиничные номера, организаторы волновались за собственную репутацию.

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Ситуацию удалось решить после того, как представители Ассоциации массовых видов спорта встретились с главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. Спортсмены смогли предоставить достаточные аргументы, что меры санитарной безопасности будут исключительными и разрешение на проведение марафона в полном объеме все же можно дать.

И действительно, масочный режим в соревновательной зоне был весьма строгим. Вплоть до того, все причастные к мероприятию накануне сдалии ПРЛ-тесты, а участники забегов во всех категориях, кроме чемпионата ABAF, стартовали в масках, которые разрешалось снять лишь на дистанции. После окончания дистанции спортсменам рекомендовали не скапливаться на финише.

Фотогалерея Kyiv Euro Marathon

Марафонские VIPы

Само зрелище, в котором принимали участие люди разного возраста, в частности спортивные старожилы старше 70 лет, получилось довольно колоритным. Отдельные участники украсили забег нестандартными деталями. К примеру, один мужчина преодолел дистанцию с собакой породы хаски. Среди известных людей участие в забеге приняли бывший хоккеист молодежной сборной Украины и киевского "Сокола" Владислав Сирик, руководитель департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, руководитель группы ахметовских телеканалов "Футбол" Александр Денисов.



Иван Гешко после марафона / Фото автора

А самым звездным участником стал, бесспорно, 41-летний бронзовый призер чемпионата мира-2003 в беге на 1500 метров Иван Гешко.

Для меня это был первый в жизни марафон. Официальный. А неофициально в прошлом году в родной Кицмане пробовал пробежаться в онлайн-режиме, чтобы подготовиться к Венскому марафону. Впрочем, из-за пандемии в 2020-м марафоны везде отменили, поэтому дебют пришлось отложить. Специальной подготовки к старту в Киеве не вел, бегал по 10 километров, потому что до конца не знал, состоятся ли соревнования. Только в течение последнего месяца одолел по две "30-ки" и "20-ки", поняв, в каком темпе могу преодолевать марафонскую дистанцию. Своим результатом (2 часа и 46 минут) очень доволен, потому что удалось выбежать из четырех минут каждый километр. С таким временем можно заявляться на любой марафон в мире. Буду ли заявляться? Пока не планировал, но будет видно,

– рассказал Иван Гешко

"Журналистская" медаль

А те атлеты, которые стартовали в рамках чемпионата ABAF, среди прочего собирались, преодолев четыре круга от НСК "Олимпийский", вдоль улицы Саксаганского и проспекта Победы с поворотом в районе Киевского зоопарка, выполнить олимпийский норматив. Правда, сделать этого ни один из спортсменов не сумел.

Победу среди мужчин одержал с результатом 2 часа 18 минут и 28 секунд турок Мерт Гирмалегесе. Правда, на пьедестал триумфатор не поднимался, поскольку выступал вне конкурса. Официально победил тот, кто финишировал вторым – другой турок Хусие Джан, который в Киеве побил личный рекорд (2:19,22). На вторую ступень пьедестала поднялся еще один представитель Турции Халиль Яшин (2:24,08). Украинец Дмитрий Пожевилов (2:28,53) стал третьим, кроме того, поднявшись вместе с Сергеем Поповым (2:41,10) на вторую строчку в командном зачете.

Попов после финиша выглядел весьма изможденным.



Сергей Попов сразу после финиша / Фото автора

"Впечатления от старта остались двоякие. Долго готовился. Это первое мое выступление после серии жестких травм, после которых я даже не мог ходить. Учитывая это, результатом доволен. Хотя хотелось преодолеть дистанцию побыстрее. Но трасса в Киеве требовательная. Здесь затяжные подъемы и спуски. Да еще и погодные условия для меня не самые комфортные. Мне нравится бегать в более теплую погоду. Меня чуть подвели мышцы. После 35-го километра появились судороги, приходилось на время переходить на шаг. Боялся, потому что сводило как раз те мышцы, которые были травмированы. Однако доволен, что смог удержать свои позиции", – рассказал Сергей Попов.

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Стоит отметить, что Сергей Попов в свое время 12 лет был журналистом и даже имел свой политический медиа-проект. Сейчас он решил немного изменить вид деятельности и стать ученым. Сейчас Попов готовится к защите работы на тему травм среди бегунов-любителей. В дальнейшем он планирует готовить научное исследование по подготовке ультрамарафонцев. Также спортсмен является руководителем любительского бегового клуба в Киеве, в котором занимается более 100 атлетов. Его подопечные заняли на Kyiv Euro Marathon третье место в эстафете.

Собственно, Сергей больше специализируется не на классических марафонских дистанциях, а на беге в горах и ультрамарафонах.

"Чтобы полноценно подготовиться к марафону, мне в нынешних условиях отсутствия стартов не хватило практики выступлений на коротких дистанциях. Сегодня начинал с того, что преодолевал километр за 3,30 – 3,35 минуты. Для меня такой темп немного слишком быстрый. Чтобы его держать, желательно в тренировочном процессе не сразу начинать с марафона, а за несколько недель до старта пробежать 10 км или полумарафон. Но, учитывая реалии, подготовился я неплохо. Особенно с учетом, что мне уже 41. Попасть в таком возрасте в чемпионате ABAF в топ-10 – это хороший показатель. Хотя верю, что еще могу выступать лучше", – убежден Сергей Попов

Экстремальное увлечение

Чемпионкой среди женщин стала хорватка Ана Штефуль. Ее результат – 2:36,28. Второй финишировала израильтянка Минтамир Бикайи (2:45,40). И если чемпионка была настолько истощенной, что после финиша, несмотря на победу, не могла даже улыбаться, то вторая призерка вообще потеряла сознание и пришла в сознание лишь с помощью врачей. Третье место заняла болгарка Миранела Нинева (2: 46,36). При этом все призерки финишировали с личными рекордами.

Лучшие из украинок заняли четвертое и пятое места. Одесситка Юлия Тарасова стала четвертой с результатом 2:52,00, а Светлана Советченко с Киевщины, став пятой, пробежала дистанцию 42,195 км с лучшим результатом в карьере – 2:54,43. При этом Юлия и Светлана с украинским флагом поднялись на вершину пьедестала в командном зачете.

В жизни Юлии Тарасовой бег – это главное увлечение. Она не ограничивается лишь классическими марафонами, а стартует в ультрамарафонах, а также в изнурительных горных гонках, неоднократно участвовала в чемпионатах мира по горному бегу и трейлов. В активе Юлии уже есть пять преодоленных 100-километровых дистанций. В прошлом году одесситка должна была выступать на чемпионате мира по сверхмарафонскому бегу в Нидерландах, но соревнования отменили из-за пандемии.

Своим результатом в Киеве атлетка довольна даже несмотря на то, что способна бежать быстрее.



Юлия Тарасова стала лучшей среди украинок / Фото автора

Я перенесла Covid-19 и еще не успела полноценно восстановиться. Имела сомнения, стоит стартовать, но в итоге решилась и начала специальную подготовку под старт в Киеве. Конечно, понимала, что претендовать на личную победу, как в прошлом году в Кюстендиле, будет трудно. Тогда в Болгарии лидировала, но на последнем километре побежала не туда и пока возвращалась, одну соперницу пропустила, финишировав второй,

– рассказала Юлия Тарасова.

Тарасова признается, что главное в беге на длинные дистанции – самосознание.

"Для ультрамарафонов определяющая работа над собой, а к марафонам надо тренироваться чаще, но давать меньшие нагрузки. Сперва бег был для меня лишь хобби. Но втянулась настолько, что еще два года назад получила приглашение стать тренером в одесском клубе "I Love Supersport". В Киеве, кстати, мои подопечные тоже выступали. Бег я люблю настолько, что не могу определиться, что мне нравится больше", – призналась спортсменка.

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Юлию не пугают связанные с многочасовыми гонками трудности. Она с грустью вспоминает, как в прошлом году по итогам ультрамарафона "Ультра-Трейл Куяльник Одесса" умерла ее подруга Екатерина Катющева.

"Принимала тогда участие в поисках Кати и до конца находилась с ней в больнице. Мы все понимаем, что рискуем, когда выходим на старт таких длинных дистанций. Поэтому всегда берем с собой минимальную аптечку. Важно также рассчитать запас воды и иметь при себе минимальное питание. Потому что участков, когда атлеты выпадают из поля зрения волонтеров, во время трейлов вдоволь. Это больше экстрим. Но и трейлы, и шоссейный бег – это то, что переполняет мою душу, делает счастливой. Когда я выступаю, то знаю, что за мной следят и морально меня поддерживают двое сыновей – семилетний Дима и трехлетний Ярослав", – рассказала Юлия Тарасова.

Бег в ритме па

Светлана Советченко к марафону достигла весомых успехов в виде спорта, который не связан с бегом совсем.

"Очень довольна своим результатом, а еще больше тем, что удалось принять участие в живом старте. Мы с Юлей побеждаем командой в чемпионате балканских легкоатлетических федераций уже во второй раз. В прошлом году стали первыми в болгарском Кюстендиле. Сейчас в Киеве была хорошая, как для меня, прохладная погода. Определенный дискомфорт испытывала лишь из-за сильных порывов ветра. Меня радует наше достижение еще и потому, что в легкой атлетике я не профессионал. Профи я в спортивных танцах. Там раньше имела немало достижений как спортсменка, была в топ-20 мирового рейтинга, а сейчас сужу соревнования и тренирую детей в собственном клубе. Сегодня они, кстати, пришли меня поддержать. Вместе с папой, Вадимом Советченко, который является президентом Киевского областного отделения Всеукраинской федерации танцевального спорта", – прокомментировала свое выступление Светлана Советченко.



Светлана Советченко занимается бегом и бальными танцами / Фото автора

Атлетка признается, что совмещать танцы и бег чрезвычайно сложно, потому что после беговых тренировок по утрам приходится весь день проводить на ногах в зале уже в статусе тренера.

"На выходных мы, как правило, ездим на турниры по всей Украине. Два дня с утра до ночи в зале, силы отбирает дорога. А сразу по возвращении бегу "30-ку". В таком режиме живу около четырех лет. Увлечение марафонами переняла от отца. Он постоянно бегал, правда, готовился немного глупо – трижды в неделю тренировался, а потом стартовал на соревнованиях. Я долгое время ездила с папой для поддержки. Отец всегда мечтал пробежать полноценный марафон. И вот после очередного марафона в Киеве я подарила отцу на День рождения регистрацию на марафон. Чтобы папа не скучал, я решила готовиться с ним за компанию. Так осенью 2017-го в Киеве пробежала за 3 часа и 14 минут свой первый марафон, стала там пятой. Папа тогда выбежал из трех с половиной часов. С тех пор заявляемся на различные европейские марафоны, совмещая спорт с туризмом. Пробежали марафоны в Валенсии, Вене, Роттердаме, Франкфурте. Это мое хобби. Вообще, проявив себя как танцовщица, ловлю себя на мысли, что марафон – это то, что мне подходит больше. Здесь зависишь только от себя, а в танцах важно найти партнера. К тому же танцы – это субъективный вид спорта, где результат часто зависит от судей", – рассказала Светлана Советченко.