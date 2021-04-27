Валерій Бондар пропустить Євро-2020

Захисник Шахтаря Валерій Бондар в матчі з Олександрією (0:2) отримав травму. У Шахтарі розповіли про серйозність ушкодження.

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На відміну від Жуніора Мораеса, Бондарю вирішили поки не робити операцію, тому відновлення може зайняти близько трьох місяців.

"У матчі з Олександрією Валерій отримав досить серйозну травму – розрив бічної зв'язки колінного суглоба. На даний момент прийнято рішення про консервативне лікування. Орієнтовний термін відновлення гравця в цьому випадку – близько 3 місяців", – сказав директор департаменту медицини Шахтаря Дмитро Скібінський.

Валерій Бондар з великою часткою ймовірності пропустить Євро-2020, яке відбудеться з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Баварія визначилась з новим тренером за рекордну суму

На тренерському містку Баварії вже незабаром відбудуться кардинальні зміни. Наставник РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн повинен очолити лідера Бундесліги.

Нагельсманн попросив керівництво Лейпцига про дострокове розірвання контракту з клубом. Баварія швидше за все стане наступною командою спеціаліста.

Вже у кінці цього сезону Баварія попрощається з Хансі Фліком. 56-річний Флік після матчу з Вольфсбургом зробив гучну заяву, що покидає мюнхенський клуб. Наставник хоче попрацювати у національній збірній Німеччини.

Динамо до кінця сезону більше не зіграє в Києві

У 25-у турі УПЛ на київське Динамо очікує поїздка до Маріуполя. Хоча команда проведе номінально домашній поєдинок.

Для Динамо це буде домашній матч, але відбудеться він таки в Маріуполі на стадіоні імені Бойко. Причина в тому, що матч першого кола між цими командами провели в Києві. Причин для перенесення було декілька:

поле стадіону в Маріуполі не було готове до гри. Воно тоді перебувало на реконструкції, і всі матчі першого кола азовська команда провела на виїзді;

Динамо готувалося до ключового матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти Ференцвароша. І команді треба було більше часу на підготовку.

Тоді 5 грудня саме Маріуполь був номінальним господарем матчу. Закінчилася гра перемогою киян, при цьому воротар Нещерет ще в першому таймі отримав пряму червону картку.