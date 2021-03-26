Новый тренер Миная, Динамо выплатило бонус ФК Львов: новости спорта 25 марта
В четверг, 25 марта, состоялось немало событий в мире спорта. О главных читайте в дайджесте Спорт24.
Источник:24 канал
Отстраненный от футбола Севидов возглавит Минай
Бывший тренер Металлиста и Карпат Александр Севидов возглавит закарпатский Минай. На тренерском мостике Миная Севидов заменит Василия Кобина.
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Севидов – отстранен от футбола
- В апреле 2020 года Севидов был дисквалифицирован от футбольной деятельности на 5 лет из-за дела о возможном участии Сум в договорных матчах.
- Однако тренер отрицает свою причастность к матчам с фиксированным счетом и подал апелляцию.
- Севидов также фигурирует в расследовании матча Ильичевец – Горняк-Спорт (2016).
Динамо выплатило ФК Львов бонус за победу над Шахтером
ФК Львов получил финансовое вознаграждение от Динамо за победу над Шахтером в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.
Львов хотел провести матч во Львове на стадионе "Арена Львов", но донецкий клуб уговорил соперника перенести встречу в Харьков на стадион "Металлист". Шахтер компенсировал львовянам все расходы на дорогу, проживание команды в Харькове, а также организацию матча.
За победу над Шахтером львовский клуб получил вознаграждение от Динамо в размере около 200 тысяч условных единиц. Авторы программы не утверждали, что Львову заплатило именно Динамо, но сказали, что это клуб, который лидирует в чемпионате Украины, а лидером являются именно киевляне.
Дания примет матчи Евро-2020 со зрителями на стадионе
Дания официально примет матчи чемпионата Европы по футболу-2020 со зрителями на стадионах. Правительство Дании предоставило разрешение на то, чтобы часть болельщиков посетила матчи Евро-2020, которые пройдут в Копенгагене.
В Копенгагене матчи примет местный стадион "Паркен", который вмещает 38 тысяч болельщиков. Правительство Дании разрешило посещение матчей в объеме 30% от общей вместимости арены.
Стартовала эстафета олимпийского огня
В ночь на 25 марта в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии стартовала эстафета олимпийского огня. После того, как факел пронесут по всей территории страны, огонь прибудет в Токио.
За время своего путешествия олимпийский огонь побывает во всех 47-ми префектурах Японии. Футболистка Азуса Ивасимидзу стала первой участницей олимпийской эстафеты.
Что известно о переносе Олимпиады
- Игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но после совещания премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы МОК Томаса Баха было принято решение о переносе Олимпийских игр-2020 на 2021 год.
- Новая дата проведения соревнований – с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры, соответственно, состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года.
- Информация об отмене Игр в Токио появилась в британском издании The Times. Об этом издание сообщало со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.
- Однако власти Японии опровергли эту информацию.
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