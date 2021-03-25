В Японии стартовала эстафета олимпийского огня: без казусов не вышло
В ночь на 25 марта в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии стартовала эстафета олимпийского огня.
Источник:официальный сайт Олимпиады
После того как факел пронесут по всей территории страны, огонь прибудет в Токио. За время своего путешествия олимпийский огонь побывает во всех 47 префектурах Японии.
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Футболистка Азуса Ивасимидзу стала первой участницей олимпийской эстафеты. Спортсменка играла в японской сборной в 2006 – 2016 годах.
Эстафета пройдет по всем 47 префектурам Японии и продлится 121 день – до самого открытия Олимпиады 23 июля.
Во время одного из этапов пламя в Факеле погасло, оно было восстановлено от резервной лампады. Организаторы отреагировали на произошедшее:
Пламя погасло из-за неисправности горелки. Пламя нередко гаснет, и это может произойти по ряду причин, например, при сильном ветре.
Что известно о переносе Олимпиады
- Игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. И после совещания премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы МОК Томаса Баха было принято решение о переносе Олимпийских игр-2020 на 2021 год.
- Новая дата проведения соревнований – с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры, соответственно, состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года.
- Информация об отмене игр в Токио появилась в британском издании The Times. Об этом издание сообщало со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.
- Однако власти Японии опровергли эту информацию.
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