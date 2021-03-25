В ночь на 25 марта в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии стартовала эстафета олимпийского огня.

После того как факел пронесут по всей территории страны, огонь прибудет в Токио. За время своего путешествия олимпийский огонь побывает во всех 47 префектурах Японии.

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Футболистка Азуса Ивасимидзу стала первой участницей олимпийской эстафеты. Спортсменка играла в японской сборной в 2006 – 2016 годах.

Эстафета пройдет по всем 47 префектурам Японии и продлится 121 день – до самого открытия Олимпиады 23 июля.

Во время одного из этапов пламя в Факеле погасло, оно было восстановлено от резервной лампады. Организаторы отреагировали на произошедшее:

Пламя погасло из-за неисправности горелки. Пламя нередко гаснет, и это может произойти по ряду причин, например, при сильном ветре.

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