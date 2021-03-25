Бывший тренер Металлиста и Карпат Александр Севидов возглавит закарпатский Минай. На тренерском мостике Миная Севидов заменит Василия Кобина.

Тренера представят в ближайшее время

По информации Tribuna.com, Минай и Севидов уже договорились о сотрудничестве. Официально тренера представят в ближайшее время.

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51-летний Севидов не работал тренером с 2019 года, когда покинул болгарский клуб Верея.

Специалист ранее возглавлял Металлург-2 Донецк, Металлург Донецк, Каменскую Сталь, Гелиос, Зимбру, Крымтеплицу, Говерлу, Карпаты, Металлист, Мариуполь.

Севидов – отстранен от футбола

В апреле 2020 года Севидов был дисквалифицирован от футбольной деятельности на 5 лет из-за дела о возможном участии Сум в договорных матчах.

Однако тренер отрицает свою причастность к матчам с фиксированным счетом и подал апелляцию.

Севидов также фигурирует в расследовании матча Ильичевец – Горняк-Спорт (2016).