ФК Львов получил финансовое вознаграждение от Динамо за победу над Шахтером в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

При этом львовский клуб смог получить деньги за матч и от Шахтера, и от Динамо.

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Львов хотел провести матч во Львове на стадионе "Арена Львов", но донецкий клуб уговорил соперника перенести встречу в Харьков на стадион "Металлист". Шахтер компенсировал львовянам все расходы на дорогу, проживание команды в Харькове, а также организацию матча.

За победу над Шахтером львовский клуб получил вознаграждение от Динамо в размере около 200 тысяч условных единиц. Авторы программы не утверждали, что Львову заплатило именно Динамо, но сказали, что это клуб, который лидирует в чемпионате Украины, а лидером являются именно киевляне.

Что известно о матче Львов – Шахтер