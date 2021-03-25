Динамо выплатило ФК Львов безумный бонус за победу над Шахтером
ФК Львов получил финансовое вознаграждение от Динамо за победу над Шахтером в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.
Источник:ТаТоТаке
При этом львовский клуб смог получить деньги за матч и от Шахтера, и от Динамо.
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Львов хотел провести матч во Львове на стадионе "Арена Львов", но донецкий клуб уговорил соперника перенести встречу в Харьков на стадион "Металлист". Шахтер компенсировал львовянам все расходы на дорогу, проживание команды в Харькове, а также организацию матча.
За победу над Шахтером львовский клуб получил вознаграждение от Динамо в размере около 200 тысяч условных единиц. Авторы программы не утверждали, что Львову заплатило именно Динамо, но сказали, что это клуб, который лидирует в чемпионате Украины, а лидером являются именно киевляне.
Что известно о матче Львов – Шахтер
- Матч Львов – Шахтер прошел 21 марта и завершился сенсационной победой номинальных хозяев со счетом 3:2.
- После 19 туров Шахтер находится на втором месте в турнирной таблице УПЛ, отставая от Динамо на семь очков.
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