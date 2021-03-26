У четвер, 25 березня, відбулося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Відсторонений від футболу Севідов очолить Минай

Колишній тренер Металіста й Карпат Олександр Севідов очолить закарпатський Минай. На тренерському містку Минаю Севідов замінить Василя Кобіна.

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Севідов – відсторонений від футболу

У квітні 2020 року Севідов був дискваліфікований від футбольної діяльності на 5 років через справу щодо можливої ​​участі Сум у договірних матчах.

Однак тренер заперечує свою причетність до матчів з фіксованим рахунком і подав апеляцію.

Севідов також фігурує у розслідуванні матчу Іллічівець – Гірник-Спорт (2016).

Динамо виплатило ФК Львів бонус за перемогу над Шахтарем

ФК Львів отримав фінансову винагороду від Динамо за перемогу над Шахтарем у матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги.

Львів хотів провести матч у Львові на стадіоні "Арена Львів", але донецький клуб умовив суперника перенести зустріч до Харкова на стадіон "Металіст". Шахтар компенсував львів'янам всі витрати на дорогу, проживання команди в Харкові, а також організацію матчу.

За перемогу над Шахтарем львівський клуб отримав винагороду від Динамо в розмірі близько 200 тисяч умовних одиниць. Автори програми не стверджували, що Львову заплатило саме Динамо, але сказали, що це клуб, який лідирує в чемпіонаті України, а лідером є саме кияни.

Данія прийме матчі Євро-2020 з глядачами на стадіоні

Данія офіційно прийме матчі чемпіонату Європи з футболу-2020 з глядачами на стадіонах. Уряд Данії надав дозвіл на те, щоб частина вболівальників відвідала матчі Євро-2020, які відбудуться у Копенгагені.

У Копенгагені матчі прийме місцевий стадіоні "Паркен", який вміщує 38 тисяч вболівальників. Уряд Данії дозволив відвідування матчів в обсязі 30% від загальної місткості арени.

Стартувала естафета олімпійського вогню

У ніч на 25 березня в префектурі Фукусіма на північному сході Японії стартувала естафета олімпійського вогню. Після того, як факел пронесуть по всій території країни, вогонь прибуде до Токіо.

За час своєї подорожі олімпійський вогонь побуває у всіх 47-ми префектурах Японії. Футболістка Азуса Івасімідзу стала першою учасницею олімпійської естафети.

Що відомо про перенесення Олімпіади