Свитолина вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте. В 1/4 финала украинка переиграла Петру Квитову из Чехии, которая является действующей чемпионкой турнира.

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Элина Свитолина проведет свой второй полуфинал в этом сезоне и, как и на турнире в Майами, сыграет на этой стадии с Эшли Барти. Первая ракетка мира ранее избежала поражения в матче с Каролиной Плишковой.

УЕФА забрал у Дублина матчи Евро-2020 и отдал их России

УЕФА решило, что матчи Евро-2020 не смогут состояться в Дублине. Поэтому три из четырех матчей, которые должен был принять этот город, отдали российскому Санкт-Петербургу.

В целом изменения касаются двух городов, которые должны принимать Евро-2020. Первое из них – это испанский Бильбао. Местные власти не согласились на те условия допуска болельщиков, которые требовали в УЕФА. Поэтому организаторы Евро-2020 планировали перенести матчи в другой город.

Королевская федерация футбола Испании обратилась с просьбой, чтобы матчи не переносили в другую страну. Поэтому вместо Бильбао матчи состоятся в Севилье на Олимпийском стадионе (Estadio La Cartuja). На этом стадионе состоится все четыре матча, которые должен был принять Бильбао.

При этом лишили матчей ирландский Дублин. Там тоже должны были состояться четыре матча – три матча группового этапа и одна игра 1/8 финала.

Матчи группового этапа решили провести в Санкт-Петербурге. Где и так было запланировано четыре игры. Поэтому там состоится семь матчей.

Что касается матча 1/8 финала, который должен был состояться в Дублине, то его перенесли в Лондон.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о заседании по плану-календарю и регламенту на сезон 2021/22.

Классическая схема – 16 клубов, два круга, осень – весна, 30 туров. Этот проект более или менее приемлем, все клубы рассмотрели его и предварительно согласовали. Он еще нуждается в утверждении. Также мы ждем подтверждения от Комитета национальных сборных, чтобы он тоже согласовал этот проект,

– сказал он.

"После этого уже передадим проект в Исполнительный комитет УАФ для окончательного утверждения календаря на следующий сезон. Были учтены обстоятельства, которые мы имели в этом году. Это больше касается зимнего периода, то есть сокращенное количество туров в зимний период", – подытожил Дикий.

Стало известно, когда Динамо получит золотые медали УПЛ

В воскресенье, 25 апреля, в матче 23 тура УПЛ киевское Динамо встретится с Ингульцом в Киеве. В случае успешного результата в игре на "Олимпийском", динамовцы за три тура до финиша чемпионата выигрывают чемпионский титул.

УПЛ и УАФ планируют поздравить киевлян с завоеванием золотых медалей сразу после матча с Ингульцом. Для этого уже ведется подготовительная работа, а на сам матч ожидается приезд исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого и первого вице-президента УАФ Олега Протасова.