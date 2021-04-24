Свитолина вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте. В 1/4 финала украинка переиграла Петру Квитову из Чехии, которая является действующей чемпионкой турнира.
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Элина Свитолина проведет свой второй полуфинал в этом сезоне и, как и на турнире в Майами, сыграет на этой стадии с Эшли Барти. Первая ракетка мира ранее избежала поражения в матче с Каролиной Плишковой.
УЕФА забрал у Дублина матчи Евро-2020 и отдал их России
УЕФА решило, что матчи Евро-2020 не смогут состояться в Дублине. Поэтому три из четырех матчей, которые должен был принять этот город, отдали российскому Санкт-Петербургу.
В целом изменения касаются двух городов, которые должны принимать Евро-2020. Первое из них – это испанский Бильбао. Местные власти не согласились на те условия допуска болельщиков, которые требовали в УЕФА. Поэтому организаторы Евро-2020 планировали перенести матчи в другой город.
- Королевская федерация футбола Испании обратилась с просьбой, чтобы матчи не переносили в другую страну. Поэтому вместо Бильбао матчи состоятся в Севилье на Олимпийском стадионе (Estadio La Cartuja). На этом стадионе состоится все четыре матча, которые должен был принять Бильбао.
- При этом лишили матчей ирландский Дублин. Там тоже должны были состояться четыре матча – три матча группового этапа и одна игра 1/8 финала.
- Матчи группового этапа решили провести в Санкт-Петербурге. Где и так было запланировано четыре игры. Поэтому там состоится семь матчей.
- Что касается матча 1/8 финала, который должен был состояться в Дублине, то его перенесли в Лондон.
УПЛ готовит новый формат
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о заседании по плану-календарю и регламенту на сезон 2021/22.
Классическая схема – 16 клубов, два круга, осень – весна, 30 туров. Этот проект более или менее приемлем, все клубы рассмотрели его и предварительно согласовали. Он еще нуждается в утверждении. Также мы ждем подтверждения от Комитета национальных сборных, чтобы он тоже согласовал этот проект,
– сказал он.
"После этого уже передадим проект в Исполнительный комитет УАФ для окончательного утверждения календаря на следующий сезон. Были учтены обстоятельства, которые мы имели в этом году. Это больше касается зимнего периода, то есть сокращенное количество туров в зимний период", – подытожил Дикий.
Стало известно, когда Динамо получит золотые медали УПЛ
В воскресенье, 25 апреля, в матче 23 тура УПЛ киевское Динамо встретится с Ингульцом в Киеве. В случае успешного результата в игре на "Олимпийском", динамовцы за три тура до финиша чемпионата выигрывают чемпионский титул.
УПЛ и УАФ планируют поздравить киевлян с завоеванием золотых медалей сразу после матча с Ингульцом. Для этого уже ведется подготовительная работа, а на сам матч ожидается приезд исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого и первого вице-президента УАФ Олега Протасова.