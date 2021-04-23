В целом изменения касаются двух городов, которые должны были принимать Евро-2020.
Напомним Арбитр потерял работу на Евро-2020 из-за незасчитанного гола Роналду в скандальном матче: видео
Первый из них – это испанское Бильбао. Местные власти не согласились на те условия допуска болельщиков, которые требовали в УЕФА. Поэтому организаторы Евро-2020 планировали перенести матчи в другой город. Королевская федерация футбола Испании обратилась с просьбой, чтобы матчи не переносили в другую страну. Поэтому вместо Бильбао, матчи состоятся в Севилье на Олимпийском стадионе (Estadio La Cartuja)
На этом стадионе состоится все четыре матча, которые должен был принять Бильбао
- 14 июня: Испания – Швеция,
- 19 июня: Испания – Польша,
- 23 июня: Словакия – Испания
- 27 июня: матч 1/8 финала
Зато лишили без матчей ирландский Дублин. Там тоже должны были состояться четыре матча – три матча группового этапа и одна игра 1/8 финала.
Матчи группового этапа решили провести в Санкт-Петербурге, где и так было запланировано четыре игры. Поэтому там состоится семь матчей.
- 12 июня: Бельгия – Россия
- 14 июня: Польша – Словакия
- 16 июня: Финляндия – Россия
- 18 июня: Швеция – Словакия
- 21 июня: Финляндия – Бельгия
- 23 июня: Швеция – Польша
- 2 июля: матч 1/4 финала
Что касается матча 1/8 финала, который должен был состояться в Дублине, то его перенесли в Лондон.
Стоит добавить, что на этом же заседании УЕФА было подтверждено, что Мюнхен таки примет матчи Евро-2020. Власти города согласились допустить как минимум 14,5 тысячи болельщиков.