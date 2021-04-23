В целом изменения касаются двух городов, которые должны были принимать Евро-2020.

Напомним Арбитр потерял работу на Евро-2020 из-за незасчитанного гола Роналду в скандальном матче: видео

Первый из них – это испанское Бильбао. Местные власти не согласились на те условия допуска болельщиков, которые требовали в УЕФА. Поэтому организаторы Евро-2020 планировали перенести матчи в другой город. Королевская федерация футбола Испании обратилась с просьбой, чтобы матчи не переносили в другую страну. Поэтому вместо Бильбао, матчи состоятся в Севилье на Олимпийском стадионе (Estadio La Cartuja)

На этом стадионе состоится все четыре матча, которые должен был принять Бильбао

14 июня: Испания – Швеция,

19 июня: Испания – Польша,

23 июня: Словакия – Испания

27 июня: матч 1/8 финала

Зато лишили без матчей ирландский Дублин. Там тоже должны были состояться четыре матча – три матча группового этапа и одна игра 1/8 финала.

Матчи группового этапа решили провести в Санкт-Петербурге, где и так было запланировано четыре игры. Поэтому там состоится семь матчей.

12 июня: Бельгия – Россия

14 июня: Польша – Словакия

16 июня: Финляндия – Россия

18 июня: Швеция – Словакия

21 июня: Финляндия – Бельгия

23 июня: Швеция – Польша

2 июля: матч 1/4 финала

Что касается матча 1/8 финала, который должен был состояться в Дублине, то его перенесли в Лондон.

Стоит добавить, что на этом же заседании УЕФА было подтверждено, что Мюнхен таки примет матчи Евро-2020. Власти города согласились допустить как минимум 14,5 тысячи болельщиков.