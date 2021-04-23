УПЛ и УАФ планируют поздравить киевлян с завоеванием золотых медалей сразу после матча с Ингульцем. Для этого уже ведется подготовительная работа, а на сам матч ожидается приезд исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого и первого вице-президента УАФ Олега Протасова.

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После финального свистка на стадионе будет установлено чемпионский подиум, ожидается праздничный фейерверк, а новоиспеченным чемпионам подготовят специальные футболки "Динамо-чемпион" и золотые медали.

Кроме того, транслятор матча в случае победы киевлян планирует продолжить трансляцию после финального свистка, чтобы показать в прямом эфире награждения Динамо чемпионским титулом.

К слову. Киевский клуб с 55 очками лидирует в УПЛ. Ингулец с 20 баллами идет 11-м в чемпионате Украины. В прошлом туре киевляне минимально победили Шахтер (0:1) и фактически сняли все вопросы о победителе нынешнего розыгрыша УПЛ.