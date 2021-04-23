Элина Свитолина – Петра Квитова 2:1 (6:7 (4), 7:5, 6:2)

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Теннисистки провели на корте более двух с половиной часов. Украинка 7 раз подала навылет, четыре раза ошиблась на подаче и сделала 6 брейков. Чешка сделала 5 эйсов, допустила 5 "двойных" и реализовала 3 брейкпоинта из 16-ти. Счет в личных встречах стал 7:4 в пользу Петры.

Украинка одержала третью подряд и вторую в этом году победу над Петрой Квитовой. Свитолина сократила отставание в статистике личных встреч с чешкой – 4:7. Для теннисисток это был первый очный поединок на грунте.

31-летняя Петра Квитова (WTA 10) боролась за свою первую победу над соперницей из топ-10 рейтинга с турнира в Дохе в 2020 году.

Элина Свитолина проведет свой второй полуфинал в этом сезоне и, как и на турнире в Майами, сыграет на этой стадии с Эшли Барти. Первая ракетка мира ранее избежала поражения в матче с Каролиной Плишковой.