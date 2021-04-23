Функціонер заявив, що ще очікується узгодження від комітету збірних, а потім проєкт турніру буде прийнятий.

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Класична схема – 16 клубів, два кола, осінь-весна, 30 турів. Цей проєкт більш-менш прийнятний, всі клуби розглянули його і попередньо узгодили. Він ще потребує затвердження. Також ми чекаємо підтвердження від Комітету національних збірних, щоб він теж погодив цей проєкт,

– сказав він.

"Після цього вже передамо проект до виконавчого комітету УАФ для остаточного затвердження календаря на наступний сезон. Були враховані обставини, які ми мали в цьому році. Це більше стосується зимового періоду, тобто скорочена кількість турів в зимовий період", – підсумував Дикий.

Коли буде відомо рішення

Засідання пройшло в режимі відеоконференції, на ньому були присутні представники всіх клубів УПЛ.

Ще не узгоджено, скільки клубів буде вилітати в наступному сезоні. Про це буде відомо не раніше середини травня.