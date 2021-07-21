Дата боя Усик – Джошуа, потеря Украины на Олимпиаде-2020: топ-новости спорта 20 июля

Во вторник, 20 июля, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Официальная дата боя Усик – Джошуа

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о бое между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Бой состоится 25 сентября.

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Как и ожидалось, олимпийские чемпионы 2012 года Джошуа и Усик встретятся в Лондоне. Поединок состоится на арене футбольного клуба Тоттенхэм. На кону поединка будут стоять титулы WBA, WBO, IBF. Все пояса принадлежат Энтони Джошуа.

Усик – Джошуа: что известно о бое

Непобедимый украинский боксер еще в 2019 году получил статус претендента на титул WBO. Но Джошуа решил провести защиту пояса IBF против Кубрата Пулева. В конце 2020 года Энтони одержал победу.

Британец на протяжении всего 2021 года готовился к поединку с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Но суд принял решение против Тайсона Фьюри, обязав его дать реванш Деонтею Уайлдеру.

В итоге WBO санкционировала поединок между Джошуа и Усиком. Стороны в течение нескольких месяцев вели переговоры и только теперь объявили бой.

Сборная Украины потеряла титулованного Олимпийца

Олимпийская сборная Украины понесла очередные потери. Летнюю Олимпиаду-2020 в Токио пропустит Игорь Главан, который должен был представить Украину в спортивной ходьбе.

Украинскому спортсмену продлили дисквалификацию за положительный допинг-тест. Соответствующее решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS). Спортивный арбитражный суд пересмотрел дело и принял решение увеличить срок дисквалификации Игоря Главана до 3 лет.

Кроме того, суд аннулировал результаты украинца, показанные им, начиная с 25 июля 2017 года.

Главана заменит Валерий Литанюк. Он был утвержден Исполкомом ФЛАУ в резервный состав участников официальной делегации.

Динамо минимально проиграло Атлетику Бильбао

– бронзовый призер чемпионата мира-2013 на 50 километров. Он выигрывал Универсиаду-2015 в командных соревнованиях (20 километров). Также Главан дважды становился чемпионом Европы в команде (50 километров).

Киевское Динамо провело уже 8 матч в рамках сборов перед стартом сезона-2021/2022. Украинская команда 20 июля встретилась с испанским Атлетиком Бильбао.

Киевляне минимально уступили Атлетику, который в прошлом сезоне чемпионата Испании занял только 10 место. Единственный гол в матче был забит на 77 минуте, когда баски провели контратаку левым флангом.

На предсезонных сборах Динамо выиграло только два матча и столько же раз потерпело поражения. Еще четыре матча киевлян завершились вничью.

Шахтер подписал 17-летнего бразильского защитника

Донецкий Шахтер и бразильский Интернасьонал достигли соглашения о трансфере защитника Винисиуса Тобиаса. Футболист будет играть за клуб с 2022 года.

Бразильский защитник продолжит карьеру в Шахтере: он сможет присоединиться к команде в феврале 2022 года по достижении 18-летия.

Что известно о Винисиусе Тобиасе