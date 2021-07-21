Официальная дата боя Усик – Джошуа
Промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о бое между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Бой состоится 25 сентября.
Смотрите также Япония потратила рекордные 15,4 миллиарда долларов на организацию Олимпийских игр
Как и ожидалось, олимпийские чемпионы 2012 года Джошуа и Усик встретятся в Лондоне. Поединок состоится на арене футбольного клуба Тоттенхэм. На кону поединка будут стоять титулы WBA, WBO, IBF. Все пояса принадлежат Энтони Джошуа.
Усик – Джошуа: что известно о бое
- Непобедимый украинский боксер еще в 2019 году получил статус претендента на титул WBO. Но Джошуа решил провести защиту пояса IBF против Кубрата Пулева. В конце 2020 года Энтони одержал победу.
- Британец на протяжении всего 2021 года готовился к поединку с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Но суд принял решение против Тайсона Фьюри, обязав его дать реванш Деонтею Уайлдеру.
- В итоге WBO санкционировала поединок между Джошуа и Усиком. Стороны в течение нескольких месяцев вели переговоры и только теперь объявили бой.
Сборная Украины потеряла титулованного Олимпийца
Олимпийская сборная Украины понесла очередные потери. Летнюю Олимпиаду-2020 в Токио пропустит Игорь Главан, который должен был представить Украину в спортивной ходьбе.
Украинскому спортсмену продлили дисквалификацию за положительный допинг-тест. Соответствующее решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS). Спортивный арбитражный суд пересмотрел дело и принял решение увеличить срок дисквалификации Игоря Главана до 3 лет.
Кроме того, суд аннулировал результаты украинца, показанные им, начиная с 25 июля 2017 года.
- Главана заменит Валерий Литанюк. Он был утвержден Исполкомом ФЛАУ в резервный состав участников официальной делегации.
Динамо минимально проиграло Атлетику Бильбао
Киевское Динамо провело уже 8 матч в рамках сборов перед стартом сезона-2021/2022. Украинская команда 20 июля встретилась с испанским Атлетиком Бильбао.
Киевляне минимально уступили Атлетику, который в прошлом сезоне чемпионата Испании занял только 10 место. Единственный гол в матче был забит на 77 минуте, когда баски провели контратаку левым флангом.
- На предсезонных сборах Динамо выиграло только два матча и столько же раз потерпело поражения. Еще четыре матча киевлян завершились вничью.
Шахтер подписал 17-летнего бразильского защитника
Донецкий Шахтер и бразильский Интернасьонал достигли соглашения о трансфере защитника Винисиуса Тобиаса. Футболист будет играть за клуб с 2022 года.
Бразильский защитник продолжит карьеру в Шахтере: он сможет присоединиться к команде в феврале 2022 года по достижении 18-летия.
Что известно о Винисиусе Тобиасе
- Основная позиция Винисиуса – правый защитник, также он способен сыграть на позиции правого вингера.
- Ранее СМИ сообщали о том, что донецкий клуб уже сейчас заплатит за игрока 4,5 миллиона евро, а еще 1,5 миллиона будет выплачено в феврале 2022 года.