Бразильский защитник продолжит карьеру в Шахтере: он сможет присоединиться к команде в феврале 2022 года по достижении 18-летия.
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Что известно о Винисиусе Тобиасе
Основная позиция Винисиуса – правый защитник, также он способен сыграть на позиции правого вингера.
Ранее СМИ сообщали о том, что донецкий клуб уже сейчас заплатит за игрока 4,5 миллиона евро, а еще 1,5 миллиона будет выплачено в феврале 2022 года.
Также в контракте прописаны возможные бонусы, которые держатся в секрете.
Винисиус еще не заигран за первую команду Интера, но считается одним из главных талантов команды. Ранее бразильские СМИ приписывали интерес к парню со стороны Ювентуса, Манчестер Сити и Реала.