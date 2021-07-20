Рух на "Арене Львов", соперники украинцев и смерть футболиста: новости спорта 19 июля

В понедельник, 19 июля, состоялось немало событий в мире спорта. О главных читайте в дайджесте Спорт 24.

Соперники украинских клубов

19 июля состоялась жеребьевка квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги конференций. Первым своего соперника узнал Шахтер. Вице-чемпион УПЛ сыграет против бельгийского Генка.

К теме Ворскла узнала потенциального соперника в Лиге конференций

До этого "горняки" 12 раз встречались с бельгийскими клубами. Дончане праздновали 6 побед и только однажды проигрывали сопернику.

3 – 4 августа (первые матчи)

10 августа (ответные матчи)

Позже определились и соперники Колоса и Ворсклы в третьем раунде Лиги конференций. Команда Руслана Костишина сыграет против победителя пары Стяуа (Румыния) – Шахтер Караганда (Казахстан).

Полтавский клуб был среди несеяных перед началом жеребьевки. Если Ворскле удастся пройти финский КуПС, то соперником полтавчан станет победитель пары Астана/Арис.

Рух определился со стадионом

Рух официально подписал контракт с "Ареной Львов". Львовский клуб наконец нашел дом, где будет принимать домашние матчи УПЛ. Команда опубликовала радостную весть с громким заголовком: "Справедливость восторжествовала".

! За каждый матч на главной арене города Льва Рух будет платить 210 тысяч гривен. Оплата подогрева будет происходить на условиях клуба. На это команда Григория Козловского была готова пойти с самого начала.

Городской председатель Львова Андрей Садовый не смог не поделиться радостной новостью.

Львовскому клубу отказали играть сразу на трех стадионах – "Украина", арене в Тернополе и стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Свой первый матч в новом сезоне Рух проведут 25 июля против Металлист-1925. Поединок состоится на выезде в Харькове.

Первый домашний матч клуб сыграет 7 августа против дебютанта УПЛ Вереса из Ровно.

Вспышка коронавируса перед стартом УПЛ

У футбольного клуба Львов серьезные проблемы – вспышка коронавируса. По сообщению журналиста Игоря Бурбаса сразу 15 представителей команды сдали положительные тесты. И это все произошло за 4 дня до начала нового сезона УПЛ.

Стоит узнать За 4 дня до старта в УПЛ: в футбольном клубе Львов вспышка коронавируса

Матчем против Мариуполя, который должен состояться 23 июля, Львов стартует в чемпионате. Пока клуб никак не комментирует эту информацию.

Старт украинского футбольного сезона под угрозой срыва. Пока по всей стране эпидемситуация держится на рекордно низком уровне, в ПФК Львов сейчас сразу аж 15 положительных ковид-тестов (11 футболистов, 4 тренера). Плюс еще 5-ро на температуре. А через 4 дня матч с Мариуполем...

– говорится в посте.

Футболист погиб в аварии

Вблизи Ивано-Франковска в городе Бурштын утром 19 июля произошло авария. В результате ДТП погиб футболист Игорь Цимбалистый. Легковой автомобиль Renault, в котором находились два человека, столкнулся с грузовиком Tata.

Травмированных госпитализировали в больницу. К сожалению, водитель Renault погиб в больнице.