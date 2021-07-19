Соперник Колоса в Лиге конференций

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка дебютного сезона Лиги конференций. По итогам жеребьевки Колос получил соперника.

Кстати Шахтер получил первого соперника в квалификации Лиги чемпионов

Украинский Колос в третьем раунде квалификации сыграет против победителя пары Стяуа (Румыния) – Шахтер Караганда (Казахстан).

Специфика жеребьевки

Колос во время жеребьевки попал в "группу 2", где был среди несеяных команд.

В отличие от всех потенциальных соперников в "группе 2", подопечные Руслана Костышина стартуют в Лиге конференций позже.

Всем остальным командам из "группы 2" еще необходимо преодолеть второй квалификационный раунд. Матчи этой стадии состоятся 22 и 29 июля. Именно тогда Колос точно узнает своего соперника.