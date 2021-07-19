Соперник Колоса в Лиге конференций
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка дебютного сезона Лиги конференций. По итогам жеребьевки Колос получил соперника.
Кстати Шахтер получил первого соперника в квалификации Лиги чемпионов
Украинский Колос в третьем раунде квалификации сыграет против победителя пары Стяуа (Румыния) – Шахтер Караганда (Казахстан).
Специфика жеребьевки
Колос во время жеребьевки попал в "группу 2", где был среди несеяных команд.
В отличие от всех потенциальных соперников в "группе 2", подопечные Руслана Костышина стартуют в Лиге конференций позже.
Всем остальным командам из "группы 2" еще необходимо преодолеть второй квалификационный раунд. Матчи этой стадии состоятся 22 и 29 июля. Именно тогда Колос точно узнает своего соперника.
- Матчи 3 раунда квалификации состоятся 5 и 12 августа. Победители выходят в раунд плей-офф, жеребьевка которого состоится 2 августа. Матчи же состоятся 19 и 26 августа.