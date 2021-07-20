Соперники украинских клубов

19 июля состоялась жеребьевка квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги конференций. Первым своего соперника узнал Шахтер. Вице-чемпион УПЛ сыграет против бельгийского Генка.

К теме Ворскла узнала потенциального соперника в Лиге конференций

До этого "горняки" 12 раз встречались с бельгийскими клубами. Дончане праздновали 6 побед и только однажды проигрывали сопернику.

3 – 4 августа (первые матчи)

10 августа (ответные матчи)

Позже определились и соперники Колоса и Ворсклы в третьем раунде Лиги конференций. Команда Руслана Костишина сыграет против победителя пары Стяуа (Румыния) – Шахтер Караганда (Казахстан).

Полтавский клуб был среди несеяных перед началом жеребьевки. Если Ворскле удастся пройти финский КуПС, то соперником полтавчан станет победитель пары Астана/Арис.

Рух определился со стадионом

Рух официально подписал контракт с "Ареной Львов". Львовский клуб наконец нашел дом, где будет принимать домашние матчи УПЛ. Команда опубликовала радостную весть с громким заголовком: "Справедливость восторжествовала".

Интересно! За каждый матч на главной арене города Льва Рух будет платить 210 тысяч гривен. Оплата подогрева будет происходить на условиях клуба. На это команда Григория Козловского была готова пойти с самого начала.

Городской председатель Львова Андрей Садовый не смог не поделиться радостной новостью.

Львовскому клубу отказали играть сразу на трех стадионах – "Украина", арене в Тернополе и стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Свой первый матч в новом сезоне Рух проведут 25 июля против Металлист-1925. Поединок состоится на выезде в Харькове.

Первый домашний матч клуб сыграет 7 августа против дебютанта УПЛ Вереса из Ровно.

Вспышка коронавируса перед стартом УПЛ

У футбольного клуба Львов серьезные проблемы – вспышка коронавируса. По сообщению журналиста Игоря Бурбаса сразу 15 представителей команды сдали положительные тесты. И это все произошло за 4 дня до начала нового сезона УПЛ.

Стоит узнать За 4 дня до старта в УПЛ: в футбольном клубе Львов вспышка коронавируса

Матчем против Мариуполя, который должен состояться 23 июля, Львов стартует в чемпионате. Пока клуб никак не комментирует эту информацию.

Старт украинского футбольного сезона под угрозой срыва. Пока по всей стране эпидемситуация держится на рекордно низком уровне, в ПФК Львов сейчас сразу аж 15 положительных ковид-тестов (11 футболистов, 4 тренера). Плюс еще 5-ро на температуре. А через 4 дня матч с Мариуполем...

– говорится в посте.

Футболист погиб в аварии

Вблизи Ивано-Франковска в городе Бурштын утром 19 июля произошло авария. В результате ДТП погиб футболист Игорь Цимбалистый. Легковой автомобиль Renault, в котором находились два человека, столкнулся с грузовиком Tata.

Травмированных госпитализировали в больницу. К сожалению, водитель Renault погиб в больнице.