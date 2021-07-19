Серьезные проблемы у команды Козловского
Львовский клуб никак не мог найти место для проведения домашних матчей УПЛ. Сначала Рух не договорился с "Ареной Львов", а стадион "Украина" лишили нужной для УПЛ третьей категории.
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Также команде во главе с Иваном Федиком запретили играть в Тернополе. После чего Рух нашел еще один вариант – стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Киевляне ответили согласием на просьбу львовян дать им под домашние матчи именно эту легендарную арену в столице Украины.
В СМИ сразу появилась информация, что Комитет по стадионам УАФ не сможет пойти навстречу Руху и заявить клубный стадион "Динамо" для проведения домашних матчей в УПЛ.
Как сообщило издание Meta-ratings, Рух не может проводить домашние матчи так далеко от своего места регистрации. Следовательно, Рух рисковал не получить документы по аттестации для участия в новом чемпионате.
Рух будет играть во Львове
Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что Рух и "Арена Львов" все же нашли общий язык.
При содействии Львовской облгосадминистрации достигнута договоренность между руководством ФК Рух и ГП Арена Львов о проведении матчей во Львове.
Следующий сезон желто-черные будут играть на главной арене города Льва,
– написал Козицкий.
"Справедливость восторжествовала"
После этого заявления львовский клуб подтвердил подписание контракта с "Ареной Львов" на своем официальном сайте с громким заголовком: "Справедливость восторжествовала".
"Спасибо за помощь в решении этого вопроса и достижении победы: министру спорта Вадиму Гутцайту, председателю ЛОГА Максиму Козицкому, городскому голове Андрею Садовому, секретарю Львовского горсовета Маркияну Лопачаку, депутатским корпусам львовского городского и областного советов и председателю Львовской ассоциации футбола Александру Шевченко", – в Рухе благодарны всем за поддержку.
Также отдельная большая благодарность болельщикам Руха, которые поддерживали нас в этот непростой период, и справедливым журналистам, которые достойно выполняют свой долг в информировании общества и справедливо освещали все события связанные с нашим клубом. А тем "акулам пера", которые продаются за 30 сребреников – стыд и позор. Справедливость всегда будет выше ваших недоматериалов,
– говорится в сообщении.
Городской голова Львова Андрей Садовый также поделился радостной вестью.
- Свой первый матч в новом сезоне Рух должен провести 25 июля против Металлист-1925. Поединок состоится на выезде в Харькове.
- Первый домашний матч клуб сыграет 7 августа против ровенского Вереса.