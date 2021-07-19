Серьезные проблемы у команды Козловского

Львовский клуб никак не мог найти место для проведения домашних матчей УПЛ. Сначала Рух не договорился с "Ареной Львов", а стадион "Украина" лишили нужной для УПЛ третьей категории.

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Также команде во главе с Иваном Федиком запретили играть в Тернополе. После чего Рух нашел еще один вариант – стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Киевляне ответили согласием на просьбу львовян дать им под домашние матчи именно эту легендарную арену в столице Украины.

В СМИ сразу появилась информация, что Комитет по стадионам УАФ не сможет пойти навстречу Руху и заявить клубный стадион "Динамо" для проведения домашних матчей в УПЛ.

Как сообщило издание Meta-ratings, Рух не может проводить домашние матчи так далеко от своего места регистрации. Следовательно, Рух рисковал не получить документы по аттестации для участия в новом чемпионате.

Рух будет играть во Львове

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что Рух и "Арена Львов" все же нашли общий язык.

При содействии Львовской облгосадминистрации достигнута договоренность между руководством ФК Рух и ГП Арена Львов о проведении матчей во Львове.

Следующий сезон желто-черные будут играть на главной арене города Льва,

– написал Козицкий.

"Справедливость восторжествовала"

После этого заявления львовский клуб подтвердил подписание контракта с "Ареной Львов" на своем официальном сайте с громким заголовком: "Справедливость восторжествовала".

Интересно! За каждый матч на главные арене города Льва Рух будет платить 210 тысяч гривен. Оплата подогрева будет происходить на условиях клуба. На это команда Григория Козловского была готова пойти с самого начала.

"Спасибо за помощь в решении этого вопроса и достижении победы: министру спорта Вадиму Гутцайту, председателю ЛОГА Максиму Козицкому, городскому голове Андрею Садовому, секретарю Львовского горсовета Маркияну Лопачаку, депутатским корпусам львовского городского и областного советов и председателю Львовской ассоциации футбола Александру Шевченко", – в Рухе благодарны всем за поддержку.

Также отдельная большая благодарность болельщикам Руха, которые поддерживали нас в этот непростой период, и справедливым журналистам, которые достойно выполняют свой долг в информировании общества и справедливо освещали все события связанные с нашим клубом. А тем "акулам пера", которые продаются за 30 сребреников – стыд и позор. Справедливость всегда будет выше ваших недоматериалов,

– говорится в сообщении.

Городской голова Львова Андрей Садовый также поделился радостной вестью.