Суперники українських клубів

19 липня відбулось жеребкування кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів та Ліги конференцій. Першим свого суперника дізнався Шахтар. Віцечемпіон УПЛ зіграє проти бельгійського Генка.

До теми Ворскла дізналась потенційного суперника у Лізі конференцій

До цього "гірники" 12 разів зустрічались з бельгійськими клубами. Донеччани святкували 6 перемога та лише одного разу програвали супернику.

3 – 4 серпня (перші матчі)

10 серпня (матчі-відповіді)

Пізніше визначились і суперники Колоса та Ворскли у третьому раунді Ліги конференцій. Команда Руслана Костишина зіграє проти переможця пари Стяуа (Румунія) – Шахтар Караганда (Казахстан).

Полтавський клуб був серед несіяних перед початком жеребкування. Якщо Ворсклі вдасться пройти фінський КуПС, то суперником полтавців стане переможець пари Астана / Аріс.

Рух визначився зі стадіоном

Рух офіційно підписав контракт із "Ареною Львів". Львівський клуб нарешті знайшов домівку, де прийматиме домашні матчі УПЛ. Команда опублікувала радісну звістку із гучним заголовком: "Справедливість взяла гору".

Цікаво! За кожен матч на головні арені міста Лева Рух платитиме 210 тисяч гривень. Оплата підігріву відбуватиметься на умовах клубу. На це команда Григорія Козловського була готова піти із самого початку.

Міський голова Львова Андрій Садовий не зміг не поділитись радісною новиною.

Львівському клубу відмовили грати відразу на трьох стадіонах – "Україна", арені у Тернополі та стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Свій перший матч у новому сезоні Рух проведе 25 липня проти Металіст-1925. Поєдинок відбудеться на виїзді у Харкові.

Перший домашній матч клуб зіграє 7 серпня проти дебютанта УПЛ Вереса із Рівного.

Спалах коронавірусу перед стартом УПЛ

У футбольного клубу Львів серйозні проблеми – спалах коронавірусу. За повідомленням журналіста Ігоря Бурбаса відразу 15 представників команди здали позитивні тести. І це все сталось за 4 днів до початку нового сезону УПЛ.

Варто дізнатись За 4 дні до старту в УПЛ: у футбольному клубі Львів спалах коронавірусу

Матчем проти Маріуполя, який повинен відбутись 23 липня, Львів стартує у чемпіонаті. наразі клуб ніяк не коментує таку інформацію.

Старт українського футбольного сезону під загрозою зриву. Поки по всій країні епідемситуація тримається на рекордно низькому рівні, в ПФК Львів нині одразу аж 15 позитивних ковід-тестів (11 футболістів, 4 тренери). Плюс ще 5-ро на температурі. А за 4 дні матч з Маріуполем…,

– йдеться у пості.

Футболіст загинув в аварії

Поблизу Івано-Франківська у місті Бурштин вранці 19 липня сталася аварія. Унаслідок ДТП загинув футболіст Ігор Цимбалістий. Легковий автомобіль Renault, в якому перебувало двоє людей, зіткнувся з вантажівкою Tata.

Травмованих госпіталізували у лікарню. На жаль, водій Renault загинув у лікарні.