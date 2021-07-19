Водитель Renault не справился с управлением

Жуткая авария произошла на трассе Н-09 Ивано-Франковск – Львов. Легковой автомобиль Renault, в котором находилось два человека, столкнулся с грузовиком Tata.

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Спасатели разблокировали четырех человек, попавших в аварию. Еще два человека ехали в грузовике. Травмированных госпитализировали в больницу. К сожалению, водитель Renault погиб в больнице.

По предварительной информации полицейских, причиной аварии стало то, что водитель Renault не справился с управлением. Сообщается, что он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

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