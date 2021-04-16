Шахтер досрочно расторг контракт с Тайсоном

Донецкий Шахтер планирует разорвать контракт с 33-летним Тайсоном. Полузащитник покинет команду бесплатно и не будет ждать завершения сезона.

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В последнее время Тайсон находился в конфликте с тренером и руководством клуба, а также играл в дубле. Вероятно, хавбек сумел убедить Шахтер отпустить его сейчас.

Тайсон заключил устную договоренность с президентом Интернансьоналя, что подпишет контракт до 2023 года. Вернувшись в Бразилию, у 33-летнего хавбека будет время, чтобы попасть в заявку Интера на Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии.

В Украине вакцинировали первого спортсмена-олимпийца

Олимпийский чемпион по пулевой стрельбе Александр Петрив стал первым спортсменом в Украине, который получил вакцину перед Олимпийскими играми-2020 в Токио.

Петриву сделали прививку китайской вакциной CoronaVac против коронавируса. 46-летний спортсмен решил прививаться ради безопасности своего окружения.

Сообщается, что 15 апреля первую дозу вакцины получил 31 спортсмен: 17 олимпийцев и тренеров из Федерации стрельбы Украины и 14 паралимпийцев.

К слову. Вакцинация не будет обязательной для участия в Олимпийских играх. Это подтвердил и министр спорта Вадим Гутцайт. По его словам, главная задача министерства – это создать условия, чтобы все украинские спортсмены были здоровыми.

УЕФА утвердил расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал календарь полуфинальных поединков Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Борьбу за трофей продолжают Реал Мадрид, Челси, Манчестер Сити и ПСЖ.

Первый полуфинальный матч между Реалом и Челси состоится во вторник, 27 апреля, в Мадриде. Ответный Матч пройдет в Лондоне 5 мая.

ПСЖ и Манчестер Сити проведут первый матч 28 апреля в Париже, ответный – 4 мая в Англии.

Все поединки будут начинаться в 22:00 по киевскому времени.

Свитолина откроет матчи Кубка Билли Джин Кинг против Японии

В пятницу, 16 апреля, в Черноморске стартуют теннисные поединки между Украиной и Японией. Первой на корт выйдет пятая ракетка мира Элина Свитолина.

26-летняя теннисистка попытается добыть первое очко для нашей сборной в матче против Тихиро Мурамаци. Также в этот соревновательный день на корт в Одесской области выйдет 18-летняя Марта Костюк. Противостояния начнутся в 11:00.

17 апреля состоятся два одиночных матча и парная встреча, где под украинским флагом выйдут Свитолина и Костюк, а также сестры Киченок. Поединки стартуют в 11:00.

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