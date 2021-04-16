Шахтар достроково розірвав контракт з Тайсоном

Донецький Шахтар планує розірвати контракт з 33-річним Тайсоном. Півзахисник покине команду безкоштовно і не буде чекати завершення сезону.

До теми Два основних гравця Шахтаря офіційно вибули до кінця сезону

Останнім часом Тайсон перебував у конфлікті з тренером і керівництвом клубу, а також грав у дублі. Ймовірно, хавбек зумів переконати Шахтар відпустити його зараз.

Тайсон уклав усну домовленість з президентом Інтернансьоналя, що підпише контракт до 2023 року. Повернувшись до Бразилії, у 33-річного хавбека буде час, щоб потрапити в заявку Інтера на Кубок Лібертадорес і чемпіонат Бразилії.

В Україні вакцинували першого спортсмена-олімпійця

Олімпійський чемпіон з кульової стрільби Олександр Петрів став першим спортсменом в Україні, який отримав вакцину перед Олімпійськими іграми-2020 у Токіо.

Петріву зробили щеплення китайською вакциною CoronaVac проти коронавірусу. 46-річний спортсмен вирішив щепитися заради безпеки свого оточення.

Повідомляється, що 15 квітня першу дозу вакцини отримав 31 спортсмен: 17 олімпійців і тренерів із Федерації стрільби України та 14 паралімпійців.

До слова. Вакцинація не буде обов'язковою для участі в Олімпійських іграх. Це підтвердив і міністр спорту Вадим Гутцайт. За його словами, головне завдання міністерства – це створити умови, щоб всі українські спортсмени були здоровими.

УЄФА затвердив розклад півфінальних матчів Ліги чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій оприлюднив календар півфінальних поєдинків Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Боротьбу за трофей продовжують Реал Мадрид, Челсі, Манчестер Сіті та ПСЖ.

Перший півфінальний матч між Реалом і Челсі відбудеться у вівторок, 27 квітня, в Мадриді. Матч-відповідь пройде в Лондоні 5 травня.

ПСЖ і Манчестер Сіті проведуть перший матч 28 квітня в Парижі, у відповідь – 4 травня в Англії.

Усі поєдинки розпочинатимуться о 22:00 за київським часом.

Світоліна відкриє матчі Кубку Біллі Джин Кінг проти Японії

У п'ятницю, 16 квітня, у Чорноморську стартують тенісні поєдинки між Україною та Японією. Першою на корт вийде п'ята ракетка світу Еліна Світоліна.

26-річна тенісистка спробує здобути перше очко для нашої збірної у матчі проти Тіхіро Мурамаци. Також цього змагального дня на корт в Одеській області вийде 18-річна Марта Костюк. Протистояння розпочнуться об 11:00.

17 квітня відбудуться два одиночних матчі та парна зустріч, де під українським прапором вийдуть Світоліна та Костюк, а також сестри Кіченок. Двобої стартують об 11:00.

Результати жеребкування