Футболисты в нынешнем сезоне больше не сыграют. У Исмаили остаются проблемы с коленом, из-за которых он пропустил часть прошлого и большую часть нынешнего сезона. Коноплянка получил повреждения в марте во время тренировок в сборной Украины.
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"На данный момент индивидуально занимаются Евгений Коноплянка, который получил травму в сборной, и Исмаили – к сожалению, после начала тренировок он снова почувствовал боль в колене. Это один из вариантов течения его травмы после пластики крестообразной связки, которая была в прошлом году. Восстановление может занять от недели до нескольких недель", – сказал Скибинский
Коноплянка, скорее всего, также не сыграет до конца сезона из-за травмы бедра. Все остальные на данный момент в общей группе,
– подытожил он.
Что известно о Коноплянке и Исмаили
- Исмаили возвращался в общую группу 8 апреля, но затем 12-го снова занимался индивидуально.
- Коноплянка травмировался в расположении сборной в конце марта. Его возвращение ожидается в мае.