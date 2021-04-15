Первый полуфинальный матч между Реалом и Челси состоится во вторник, 27 апреля, в Мадриде. Ответный Матч пройдет в Лондоне 5 мая.

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ПСЖ и Манчестер Сити проведут первый матч 28 апреля в Париже, ответный – 4 мая в Англии.

Все поединки будут начинаться в 22:00 по киевскому времени.