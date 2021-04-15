Первый полуфинальный матч между Реалом и Челси состоится во вторник, 27 апреля, в Мадриде. Ответный Матч пройдет в Лондоне 5 мая.
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ПСЖ и Манчестер Сити проведут первый матч 28 апреля в Париже, ответный – 4 мая в Англии.
Все поединки будут начинаться в 22:00 по киевскому времени.
- Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле. На решающий матч планируют допустить как минимум девять тысяч болельщиков.
- Мансити по сумме двух матчей обыграл Боруссию Д (2:1, 2:1), Реал прошел Ливерпуль (3:1, 0:0), Челси оказался сильнее Порта (2:0, 0:1), а ПСЖ выбил прошлогоднего победителя ЛЧ Баварию (3:2, 0:1).