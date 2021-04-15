В Украине вакцинируют олимпийцев

Александру Петриву сделали прививку китайской вакциной CoronaVac против коронавируса.

К слову Футболистов сборной Украины могут вакцинировать перед Евро-2020

46-летний спортсмен рассказал, что решил прививаться ради безопасности своего окружения.

На вакцинацию нас приглашали добровольно, но я решил, что надо делать прививки, чтобы не подвергать своих коллег опасности во время соревнований,

– рассказал Петров.

Сообщается, что 15 апреля первую дозу вакцины должен получить 31 спортсмен: 17 олимпийцев и тренеров из Федерации стрельбы Украины и 14 паралимпийцев.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подробнее рассказал о вакцинации спортсменов. В своем фейсбуке министр написал, что Федерация стрельбы Украины стала первой, кто получил вакцины.

По словам Гутцайта, Министерство молодежи и спорта Украины получило 1500 вакцин.

Вакцинация – не основание для участия в Олимпиаде-2020

Вакцинация не будет обязательной для участия в Олимпийских играх. Это подтвердил и Гутцайт. По его словам, главная задача министерства – это создать условия, чтобы все украинские спортсмены были здоровыми.

Действительно, в директивных документах МОК и во время консультаций с национальными олимпийскими комитетами стран-участниц было подчеркнуто, что вакцинация не будет обязательной для участия в Играх. Однако, мы должны понимать, что это, в первую очередь – безопасность и уважение ко всем окружающим, чтобы защитить не только участников, но и сам японский народ,

– отметил министр.

Вместе с тем, Олимпийские игры в Токио состоятся без иностранных зрителей. Организаторам Олимпиады и Паралимпиады придется вернуть деньги за 630 тысяч билетов.

Олимпийские игры должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры, соответственно, состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года.