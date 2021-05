Украина разрывает чемпионат Европы

На чемпионате Европы в Будапеште Украина уже завоевала 10 медалей. Кроме семи наград, полученных украинками в артистическом плавании, еще 3 награды получили представители прыжков в воду.

К теме Украина выиграла очередную медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта: видео

В пятницу, 14 мая, копилку Украины пополнили Марта Федина и Анастасия Савчук. Они во второй раз в дуэте заняли второе место на Евро-2021.

На этот раз наши девушки завоевали "серебро" в артистическом плавании в произвольной программе.

Также медальная копилка Украины пополнилась третьим "золотом". Украинки были лучшими в произвольной программе по артистическому плаванию.

На высшую ступень пьедестала, набрав сумму 95,0667, взошли украинки Марина и Владислава Алексеевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно (запасные Олеся Деревянченко, Вероника Гришко).

София Лискун и Ксения Байло завоевали бронзу чемпионата Европы в синхронных прыжках с вышки (10 м).

Песня Евро-2020

Представлен официальный гимн Евро-2020. Композиция получила название "We Are The People" ("Мы – люди").

Автором песни стали нидерландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гаррикс, а также бывшие солисты группы U-2 – Боно и Эдж.

Видео с композицией Гаррикс опубликовал у себя на ютуб-канале. Также песню представили в УЕФА,

Видео клипа на песню We Are The People

Чемпионат Европы по футболу должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 11 городах Европы.

Изменения в календаре Формулы-1

Организаторы Формулы-1 вынужденно внесли изменения в календарь сезона-2021.

К слову Хэмилтон увеличил отрыв от Ферстаппена в зачете пилотов, борьба McLaren с Ferrari

Руководство Формулы-1 официально объявило об отмене гран-при Турции. Этап в Стамбуле в 2021 году не состоится из-за ограничений, связанных со сложной ситуацией в стране с коронавирусом.

Вместо гран-при Турции в Формуле-1 приняли решение провести вторую гонку на автодроме в Австрии. Таким образом, второй сезон подряд Австрия примет два этапа.

В результате изменений гран-при Франции состоится на неделю раньше – 18 – 20 июня, а затем Формула-1 проведет два этапа в Австрии подряд: 25 – 27 июня и 2 – 4 июля.