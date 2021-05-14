Изменения в календаре Формулы-1
Руководство Формулы-1 официально объявило об отмене гран-при Турции. Этап в Стамбуле в 2021 году не состоится из-за ограничений, связанных со сложной ситуацией в стране с коронавирусом.
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Вместо гран-при Турции в Формуле-1 приняли решение провести вторую гонку на автодроме в Австрии. Таким образом, второй сезон подряд Австрия примет два этапа.
- Следует сказать, что гонка в Стамбуле появилась в календаре только после того, как Канада отказалась от своего этапа.
В результате изменений гран-при Франции состоится на неделю раньше – 18 – 20 июня, а затем Формула-1 проведет два этапа в Австрии подряд: 25 – 27 июня и 2 – 4 июля.
- Сезон Формулы-1 должен продлиться до 12 декабря и включает 23 гран-при.
- В сезоне-2021 уже состоялось 4 гонки: трижды победу одержал Льюис Хэмилтон и однажды Макс Ферстаппен.