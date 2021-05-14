Украинки в команде уверенно выиграли соревнования в произвольной программе.

К теме Украинки Федина и Савчук второй раз подряд взяли "серебро" в артистическом плавании в Будапеште

На высшую ступень пьедестала, набрав сумму 95,0667, взошли украинки Марина и Владислава Алексеевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно (запасные Олеся Деревянченко, Вероника Гришко).

В финале произвольной программы команд соревновались семь сборных. Украина начала последней и с оценкой 95.0067 от судей получила в нем победу.

Финал артистического плавания

1. Украина – 95.0067

2. Испания – 91.2333

3. Израиль – 86.8000