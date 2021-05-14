Официальный гимн Евро-2020

Автором этого эмоционального хита стали нидерландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гаррикс, а также бывшие солисты группы U-2 – Боно и Эдж. На русский название песни переводится, как "Мы – люди".

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Видео с композицией Гаррикс опубликовал у себя на ютуб-канале. Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Футбольный праздник был перенесен на год из-за пандемии коронавируса.

Финальная встреча турнира должна состояться на известном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На Евро-2020 отобралась украинская сборная. Подопечные Андрея Шевченко сыграют против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Матчем против нидерландской команды украинцы начнут свой групповой этап.

Видео клипа на песню "We Are The People"